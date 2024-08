Habló el padre de María Luz Herrera: "La justicia no respondió como esperaba"

“Me arrancaron el corazón en vida. Lo que hicieron me desgarra el alma. La sensación es como una película de terror que no se termina, una pesadilla , un dolor constante”, dijo Sebastián Herrera, padre de la joven, que lamentó que “mientras haya pruebas pendientes de comprobación, no habrá juicio”.

Allanamientos en Chaco por el caso María Luz Herrera Allanamientos en Chaco por el caso María Luz Herrera

“El muchacho que era novio de mi hija compró combustible y existe aún cámara que lo captó, por eso se presume que prendió fuego en algún lugar de los alrededores en los montes cercanos Sáenz Peña”, dijo en Canal 4 Sebastián Herrera, padre de María Luz.

En el lugar trabajó personal policial de la División Investigaciones Complejas, personal de Departamento Canes, personal División. Búsqueda de Personas, Personal del Departamento Rural Machagai, personal División se vehículos no tripulados, todo supervisado por el fiscal de Investigaciones Gustavo Valero, el comisario Mario Quiroga y el comisario Darío Romero

Herrera dijo que hace menos de un mes comenzaron con la apertura de los celulares de los imputados tras adquirir el equipamiento para el proceso. “Mataron a mi hija. Esto es un femicidio y por eso están detenidas estas personas”.

Caso María Luz Herrera: "Nada de lo que haga me devolverá a mi hija”

Con la voz quebrada, Sebastián agregó que “participé de muchas marchas, pero la verdad que ahora ya no tengo ganas de hacer nada, porque la justicia no me respondió como esperaba. Pasan los días y no hay novedades”, dijo.

Aseguró que “no voy a bajar los brazos, nunca lo voy a hacer, pero nada de lo que haga me devolverá a mi hija”, y subrayó que tiene esperanza de que “la justicia cumpla y que estas personas queden presas para siempre. No merecen estar sueltos estos asesinos. Lastimaron a mi hija de esta forma y no merecen vivir”, cerró.

La desaparición de María Luz Herrera

La joven de 26 años fue denunciada como desaparecida el 17 de octubre del 2023 en San Salvador de Jujuy. Su madre confirmó que perdió contacto con su hija desde el 26 de septiembre, fecha en que su línea se desactivó, sus cuentas de billetera virtual fueron cerradas, al igual que sus cuentas en redes sociales.

Un mes después se allanaron los domicilios de Darío Godoy en Villa Ángela y de Exequiel Godoy en Sáenz Peña. Se secuestraron prendas de vestir que habrían pertenecido a María Luz Herrera, según manifestó de manera espontánea Exequiel Godoy, quién dijo que "hace tiempo no la veía", mientras que su padre Darío Godoy aseguró que a la joven habrá que buscarla con vida.

María Luz Herrera María Luz Herrera.

María Luz se encontraba conviviendo con Darío Godoy, en un departamento ubicado en calle 12 y 29. Tanto el novio como su padre son los únicos imputados y detenidos por la desaparición y presunto femicidio de la joven. Darío Godoy Ojeda obtuvo la prisión domiciliaria por un problema de salud y cumple su detención en su casa de Villa Ángela, mientras que su hijo está detenido en La Clotilde.

