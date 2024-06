Nueve meses sin saber nada de María Luz Herrera: "La inactividad de la Justicia es alarmante"

Según Sebastián, "nos prometieron muchas cosas que no se están cumpliendo, se quedó todo en la nada para reactivar y que nos digan qué encontraron en su celular y computadora". Después de meses de marchas y persistencia, lograron que la sección de cibercrimen de Gendarmería revisara los dispositivos electrónicos de Luz, pero los resultados no fueron entregados de manera efectiva. "La justicia dice que no tiene cómo bajar la información" , señala con indignación.

Sebastián Herrera - Papá de María Luz Nueves meses sin novedades

"Es un constante sufrir, todos los días que pasan es un dolor, una herida más grande. Hay un desinterés increíble", dice Sebastián, quien ya está agotado de las promesas vacías y la inacción de las autoridades. "Me cansé de que me mientan en la cara, que no hagan nada".

En cuanto a los sospechosos del caso, el padre de Luz menciona que "el padre ya está con domiciliaria y el hijo en una comisaría con muchas comodidades".

Desde su desaparición, hubo otros ocho femicidios en el mismo sitio. "Después de lo de Luz, hubo 8 femicidios en ese lugar. ¿Qué está pasando que hay tantos casos? Es incomprensible", reflexiona Sebastián. "Cada día que pasa y no ves a tu hijo te mata. No hay certeza de nada. Sabemos que se trató de un femicidio, pero no sé qué hicieron con el cuerpo".

