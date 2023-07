“Este último operativo realizado este fin de semana, llevó de 24 a 36hs teniendo en cuenta todo el trabajo previo que se lleva adelante. Hay un equipo enorme de gente sin los cuales no se podría hacer nada. Fundamentalmente la familia del donante cuando aceptan ser donantes, y nosotros debemos respetar su voluntad”, explicó Luis Luna.

El titular del CUCAIJUY también sostuvo que este año el objetivo es aumentar la cantidad de donantes. Es una tarea muy silenciosa en donde se moviliza a mucha gente.

También en materia de números, Luna indicó que actualmente en Jujuy hay 122 pacientes a la espera de un órgano o tejido y a nivel nacional son casi 10 mil pacientes los que esperan un órgano.

El jujeño, ¿manifiesta su voluntad de donar?

Sobre este tema, Luis Luna dijo que en Jujuy no son muchas las personas que expresaron la negativa de donar. “En su mayoría no dieron por sí o por no. Nosotros siempre tratamos de apuntar a los dos grupos y brindarles los fundamentos para que lo puedan charlar cuando se plantea el tema en sus familias o con un grupo de amigos”.

Por último, el titular del CUCAIJUY dijo que desde el organismo siempre tratan de darle la mayor información posible y abarcar a toda la sociedad a fin de tener mayores chances de sumar futuros o posibles donantes.