No habrá actividad bancaria desde este jueves, según informó el Banco Central de la República Argentina. ¿Cuáles son las causas y cómo se operará?

Atención.. El Banco Central informó que no atenderán durante 6 días consecutivos

Si bien el Jueves Santo no es considerado feriado, sí es un día no laborable en el calendario oficial y por eso no habrá actividad bancaria en ninguna localidad del país.