El desesperado pedido de una mamá para que su hijo pueda salir de casa

Debido al clima y a su condición, el pequeño no puede expectorar mucosidad de la forma adecuada y también tiene un trastorno de la deglución que le impide deglutir correctamente.

"Todo este panorama lo lleva a la necesidad de generar acumulaciones de saliva y secreciones, por lo tanto, el equipo que necesita y que no es de fácil acceso económico, es un aspirador de secreciones preferentemente portátil", le comentó Elisa Vega, su madre, a TodoJujuy.com.

WhatsApp Image 2024-08-20 at 4.55.32 PM (1).jpeg Ayuda para Román de la localidad de Perico.

Asimismo contó que el pequeño requiere de este artefacto para poder salir de su casa, ya sea a alguna actividad recreativa o para realizar sus tratamientos y terapias, indispensables para él.

La madre explicó que "este equipo no tiene cobertura de Incluir Salud y tampoco un pedido médico ya que es un paciente que no tiene traqueostomía. Necesitamos evitar que mi niño no llegue a realizarse dicha cirugía y sobre todo poder brindarle una mejor calidad de vida".

Por último, Elisa comentó que para conseguir los fondos suficientes y comprar este aparato, ella y su familia lanzaron una rifa. Para adquirirla pueden comunicarse al siguiente número de teléfono: 3884290347.

