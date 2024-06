El espectacular rincón de Jujuy que pocos conocen y tenés que visitar

El Chorro del Ucumar, ubicado en el cerro Zapla, es un destino poco conocido pero encantador, a solo 30 kilómetros al sureste de San Salvador de Jujuy. Este salto de agua, aunque no muy alto, es espectacular y ofrece un paisaje que deja maravillados a quienes se aventuran a visitarlo.

En transporte público: Tomá el colectivo de la Empresa General Savio hacia San Pedro. Este sale en diferentes horarios: 08:00 am desde la Terminal Vieja, 08:30 am desde la Terminal Nueva, y 08:45 am desde Palpalá. Tenés que tener en cuenta que vaya por La Mendieta. Desde allí, tenés que caminar unas 4 horas.

El trekking

Desde el cartel que se muestra en el blog, comienza un trekking de 3 kilómetros hasta el Chorro del Ucumar. Este tramo puede realizarse a pie, aunque si llegaste en moto o bicicleta, puedes continuar un poco más. La primera parte del sendero asciende unos 350 metros, y aunque es un poco agotadora, las vistas lo compensan con creces.

Durante el recorrido, hay que tomar un desvío a la izquierda, donde el sendero se vuelve más hermoso pero también más desafiante. La vegetación es exuberante y, en verano, la humedad puede hacer que el suelo esté resbaladizo. Se recomienda caminar con cuidado, usando las manos para apoyarse cuando sea necesario y disfrutando del impresionante entorno natural.

Chorro del Ucumar (1).jpg Chorro del Ucumar (Foto: Leer del Viaje)

Consejos prácticos

Precaución en el descenso : La última parte del camino, antes de llegar al Chorro del Ucumar, puede ser peligrosa sin la debida precaución. Es recomendable llevar una cuerda de escalada para atar a un árbol y facilitar el descenso y ascenso en las zonas más resbaladizas.

Acceso gratuito : No hay que pagar entrada ni para el cerro Zapla ni para el Chorro del Ucumar.

Visita en grupo : Aunque no es obligatorio llevar guía, es esencial no aventurarse solo. Ve en grupo y verifica las condiciones climáticas antes de salir. Lleva buen calzado de montaña y equipo adecuado.

Época del año: Se puede visitar durante todo el año, pero en los meses secos (mayo a noviembre) el Chorro del Ucumar podría no tener agua.

Importante

Responsabilidad y cuidado : La naturaleza es para todos, pero es crucial ser responsables. Evalúa tus capacidades físicas, las condiciones climáticas y el estado de los caminos. No te aventures sin el conocimiento, experiencia, compañía y equipo adecuado.

No dejar basura: Lleva contigo todo lo que trajiste. La basura deteriora la naturaleza y afecta la experiencia de otros visitantes.

Jujuy ofrece innumerables lugares hermosos por explorar. Es nuestra responsabilidad cuidarlos y cuidarnos para seguir disfrutando de estos maravillosos paisajes.

