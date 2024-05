Cómo es el pueblo jujeño que queda en lo más alto de Argentina

Conocemos al pueblo más al norte de Argentina: El Angosto . Está ubicado en el altiplánico departamento de Santa Catalina , y se encuentra muy próximo a Bolivia. Tiene la particularidad de no aparecer en los mapas y no cuenta con señal de celular, ideal para despejarse de todo un fin de semana.

Las personas de allí producen sus propios alimentos, en cultivos regados con acequias. Se crían cabras, se cultiva girasol, papas andinas, maíz, entre otros. No cuentan con gas natural y todo se cocina a leña. Además es el tercer pueblo que se alimenta de energía solar en Argentina con paneles.

Cómo es el pueblo y qué hay

Se trata de una tierra serena en total conexión con la naturaleza de la Puna: la señal de celular no llega, no existe el 3G ni el 4G, el GPS no funciona en la zona.

el angosto (1).jpg

El hito que marca el límite con Bolivia

Hacia el norte de El Angosto se encuentran los cerros Chaupiorco y Branqui. En la cima del cerro Branqui se encuentra el hito que marca el comienzo de nuestro país vecino, Bolivia.

La iglesia, otro de los puntos de referencia, tiene como patrona a la Virgen de Lourdes, y el el 11 de febrero se le rinde tributo. El pueblo cuenta con una biblioteca popular, una escuela, sala de emergencias y policía.

el angosto.jpg

Cómo llegar al pueblo más al norte de Argentina

Llegar hasta tal punto no es tan fácil. En verano, temporada de lluvias, los caminos suelen ser muy difíciles de transitar y a veces hasta quedan cortados.

Para llegar al puedo se debe viajar por la Ruta Provincial 5 con rumbo al oeste desde Santa Catalina (a 30 kilómetros), camino a la localidad La Ciénaga. Luego, torcer hacia el norte. Estos caminos se transitan con curvas y contra curvas por caminos de cornisa de tierra roja, sobre precipicios que superan los 4000 metros sobre el nivel del mar, hasta encontrarse con El Angosto.

Cómo es el clima en El Angosto

El clima es árido con precipitaciones de 400 mm anuales y temperatura media anual de 8ºC. La vegetación es dispersa pero en las márgenes de los arroyos se forman huertas con hierbas eternas lo que permite cultivos regados con acequias, en un microclima que lo hace autosuficiente, criando cabras, burros, llamas ovejas, gallinas; y cultivando maíz, girasol y papa norteña.