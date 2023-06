El IUPS cierra sus inscripciones sólo para varones

Cabe recordar que uno de los requisitos fundamentales para acceder a cualquiera de las careras del IUPS es tener el secundario finalizado, es decir no pueden tener materias pendientes o previas. En caso de estar cursando el último año, deben contar con el aval de un tutor y finalizar el secundario a fin de año con todas las materias.

No excluirán por tatuajes

Otra de las novedades que anticipó la Rectora de la institución es que, a diferencia de años anteriores, en esta oportunidad no se va a excluir a los postulantes por tener tatuajes. “Siempre y cuando no sean en el rostro, en el cuello o el símbolo no atente contra los valores institucionales y también no deben tener ninguna causa judicial en sus legajos”.

Cupos limitados por carreras

Un dato no menor emitido por Carolina Calvó, es que cada carrera tiene su propio cupo. “En todas las carreras en total hay 350 cupos destinados a hombres que abarcan las sedes de Fraile Pitando, Humahuaca y Monterrico”.

Oferta Académica 2024

Orientación Penitenciara

Las carreras disponibles son: Seguridad y Tratamiento Penitenciario, Diplomatura Universitaria en Seguridad y Tratamiento Penitenciario, Tecnicatura Universitaria en Seguridad Penitenciaria, Licenciatura en Seguridad y Tratamiento Penitenciario.

Orientación Policial

Auxiliar Policial Orientación Bomberil, Tecnicatura Universitaria en Seguridad Policial, Licenciatura en Seguridad Policial.

Para más información, los interesados pueden acceder al siguiente link.