El jujeño Zamo estuvo cerca de ganar Gran House Tucumán, pero hubo polémica

La parodia tucumana del emblemático formato televisivo, entregó para la triunfadora, según ella misma contó en sus redes sociales, un premio de dos millones de pesos , pero desde la organización no aclararon si para el jujeño también hubo efectivo, aunque la ganadora y la organización aseguraron horas después que los millones fueron destinados a dos fundaciones de ayuda infantil.

La dura acusación de Zamo

La ganadora, en el medio La Tucumana FM, criticó al jujeño: “Es un hombre grande que habla de una mamá soltera… habla de mi cuerpo, habla de mi vida y no tiene por qué hablar”, dijo La Colo sobre su relación con el subcampeón del certamen.

El productor de reality Mocho Frías confesó que “quedado todos boquiabiertos porque el apuntado era Zamo como ganador”, pero explicó que la definición del ganador del ciclo se definía a través de depósitos de dinero de los seguidores a sus participantes favoritos y cada voto tenía un monto de cien pesos.

“Esa fue mi estrategia de juego porque hasta último momento no iba a depositar nada de la plata de los votos. Quería ser la finalista, pero no la ganadora y, de repente, yo estaba perfil bajo y depositaron 170 mil pesos un ratito antes y ahí terminé ganando”, comentó la pelirroja.

“Puse mi CBU para que mis seguidores me depositen a mí, vendí rifas, pedí dinero, colaboración y todo y lo mismo hizo el otro participante que no puede creer que perdió… es mal perdedor, sale en todos los medios a hablar mal de nosotros”, comentó la ganadora sobre el jujeño.

“Hasta último momento, él creía que iba a ganar, como es de Jujuy y viajaba siempre a Tucumán, tuvo muchos gastos… él creía que iba a ganar y que fue fraude eso y no fue fraude, están los votos y están las pruebas de Mercado Pago. Están todas las pruebas, él depositó menos dinero y yo deposité más”, fue el contundente descargo de La Colo.

“Anda diciendo que yo me acosté con la producción, que es un tema delicado porque hay muchas familias. En primera instancia, había diez en la producción, hablamos de diez familias, no es sólo el acostarse o no con la producción, sino que estaban los votos visibles, yo gané por los votos”, cerró la ganadora.

¿Quién es Zamo?

Es oriundo de Perico y tiene 42 años, tenía un restaurant y decidió dejar todo para convertirse en influencer y sumarse al reality de Tucumán. “Me quiero dedicar de lleno a esto, ver hasta dónde llego”, dijo luego de ingresar.

Padre de seis hijos, eligió el apodo Zamo en honor a su hija Zamira y en alusión a su pasado en las artes marciales: “También por lo de samurái, soy cinturón negro en Shotokan y llegué a dar clases en Bolivia”, contó el jujeño. Zamo fue el único participante que no es de Tucumán.