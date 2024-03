Zamo, el influencer jujeño que sueña con ganar Gran House Tucumán

“Me quiero dedicar de lleno a esto, ver hasta dónde llego” , le dijo a El Tucumano. “Me hice la cuenta hace cinco meses y me gusta la buena onda de la gente, que me comenten los videos; me motiva que me saluden en la calle y que me conozcan…No sé cómo explicarlo, pero me hace feliz. Es algo que me gusta hacer y, si puedo trabajar y vivir de esto, mucho mejor”, dijo.

Padre de seis hijos, eligió el apodo Zamo en honor a su hija Zamira y en alusión a su pasado en las artes marciales: “También por lo de samurái, soy cinturón negro en Shotokan y llegué a dar clases en Bolivia”, contó el jujeño.

El ingreso a Gran House Tucumán

Todo comenzó cuando mandó un video al casting para ingresar a la casa más famosa de Tucumán. “Mi señora me apoya al 100%, ella quiere que haga contenido y está viendo todo el tiempo qué es lo que más me suma… tengo el apoyo de ella y de mis hijos también”, contó.

Zamo, el influencer jujeño Zamo, el influencer jujeño

El ahora tiktoker, aspira a ganar la competencia y ya logró evitar la expulsión del juego en la primera velada de fleteada. El premio del juego es en efectivo, pero por ahora no se conoce el monto, aunque Zamo debe solventar los gastos que le implica.

“Yo me estoy pagando todo… los pasajes, la comida, la estadía… todo corre por mi parte. Estoy gastando bastante, pero, para mí, el mejor premio es que crezca la cuenta y empezar a trabajar en las redes, que esto me genere un trabajo de lo que a mí me gusta; ese sería el mejor premio”, le dijo el medio tucumano.

Los enfrentamientos comenzaron

El jujeño ya entró en el mundo de las polémicas: “Mucha gente te dice ‘agarrá la pala, andá a laburar’, hasta Alfa me dijo que agarre la pala, pero tuve negocios de reparación de celulares y siempre hice changas, no es que nunca he laburado”.

“Creo que la gente que tira mala onda es porque quiere estar ahí, hay mucha envidia. Cuando todos me flasheaban y me decían que soy el Chiqui Tapia, se burlaban y, a la vez, decían ‘yo lo voy a votar a él’. A mí lo que me importa es que me vean”, recalcó.

“Es increíble la repercusión que tuvo Gran House a nivel nacional, estamos en la mira de todos los canales. Me sorprendió, aposté a que esto salga bien, pero no sabía que iba a salir tan bien”, y reafirmó que la aspiración es ganar.

“Me veo los tres meses que dura el reality. Yo voy para donde me lleve el viento y voy a hacer todo lo que tenga que hacer para ganar, por eso quiero agradecer a todas las provincias y todos los que me bancaron cuando fue el tema de Alfa”, remarcó.

Zamo es el único participante que no es de Tucumán, y los cruces con sus compañeros ya comenzaron: “La mayoría de los influencers de Tucumán que están en la casa están en mi contra. Veo que me están haciendo un complot para sacarme, lo dicen en broma, pero siempre hay algo de verdad en eso”.

Detalló que se enojó porque si bien admitió que es un juego, “siento que hay actitudes que no van. Uno en la vida tiene códigos, tengo 42 años y ya he vivido muchas cosas, no voy a joder a alguien que me está dando una mano. En Gran House hay mucha gente que tiene muchos seguidores, pero no valen como personas”, disparó.

“Tengo mi estrategia y ya la estoy poniendo en práctica, pero no la puedo decir”, dijo el jujeño sobre su idea de juego en Gran House Tucumán, quien ya derrotó en la nominación a cuatro participantes y sigue siendo parte del reality.