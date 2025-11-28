viernes 28 de noviembre de 2025

28 de noviembre de 2025 - 19:07
Un horno.

El norte argentino con las temperaturas más altas del país

Según el último ranking del SMN, el norte tuvo las temperaturas más altas del país durante este viernes y la ola de calor.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
El norte argentino con las temperaturas más altas del país (Foto ilustrativa)

El norte argentino con las temperaturas más altas del país (Foto ilustrativa)

En medio de la ola de calor que sufre nuestro país, varias ciudades del norte argentino se llevaron los primeros lugares en el ranking de temperaturas altas que elabora diariamente el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En el reporte de las 18 horas, el organismo que monitorea el clima en Argentina subrayó que la ciudad más calurosa del país este viernes fue Rivadavia en Salta con 41.2ºC, seguida de La Rioja y Termas de Río Hondo en Santiago del Estero, ambas con 39ºC.

En ese informe, el SMN detalló que luego se ubicaron San Fernando del Valle de Catamarca (38.6ºC); Las Lomitas en Formosa (38.4ºC); San Miguel de Tucumán (38.1ºC) y Santiago del Estero con (36.8ºC). San Salvador de Jujuy quedó decimosexta con 32.8ºC.

El norte argentino con las temperaturas más altas del país (Foto ilustrativa)
El norte argentino con las temperaturas más altas del país (Foto ilustrativa)

El norte argentino con las temperaturas más altas del país (Foto ilustrativa)

Temperaturas altas y nieve en Jujuy

Mientras gran parte de la provincia atraviesa una intensa ola de calor con temperaturas que superan los 35 grados en San Salvador de Jujuy y un alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por altas temperaturas y tormentas, un fenómeno completamente inesperado sorprendió a los habitantes de parte de la Puna y Quebrada.

En la zona de Nueva Pirquitas y Mina Pirquitas, una lectora de Todo Jujuy registró imágenes impactantes de aguanieve y granizo cayendo durante la tarde de este viernes, un contraste llamativo frente al calor extremo que domina el resto del territorio provincial.

image

Mina Pirquitas, ubicada en el departamento Rinconada, es una localidad de altura donde estos fenómenos pueden darse incluso fuera de temporada. Sin embargo, el marcado contraste con las altas temperaturas en el llano generó sorpresa entre los pobladores y en redes sociales.

Este fenómeno también se registra en el Hornocal y zonas aledañas. El SMN mantiene vigentes las alertas por el calor extremo y advierte que las tormentas aisladas podrían continuar en distintas zonas del norte jujeño en las próximas horas.

