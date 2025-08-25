El presidente de la UIA llega a Jujuy esta semana para analizar los desafíos de la industria local

El presidente de la UIA llega a Jujuy esta semana

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) , Martín Rappallini, llegará esta semana a la provincia de Jujuy en el marco de la gira federal que la entidad desarrolla en distintas regiones del país. Estará acompañado por el secretario de la UIA, Eduardo Nougués , y otros miembros del comité ejecutivo.

Convocatoria. La Unión Industrial de Jujuy invitó a la segunda charla del ciclo "Producción en Foco"

Producción. La Unión Industrial de Jujuy realizó un balance del año 2024

Durante su estadía mantendrá reuniones con el gobernador Carlos Sadir , el presidente de la Unión Industrial de Jujuy (UIJ) , Federico Gatti, y con empresarios locales, con el objetivo de abordar los principales desafíos de la industria jujeña .

Uno de los puntos destacados del viaje será la visita a la empresa Ledesma , programada para el miércoles 27 de agosto. Allí, la comitiva recorrerá la zafra azucarera y los procesos industriales vinculados a la producción de azúcar, papel y vajilla descartable , pilares de la industria jujeña.

La llegada del titular de la UIA se enmarca en la previa de la conmemoración del Día de la Industria , que tendrá su acto central el próximo 2 de septiembre en Córdoba .

Presentación de un decálogo industrial

En ese encuentro nacional, la UIA presentará el Decálogo del Nuevo Contrato Productivo, un compromiso que busca impulsar una agenda compartida entre uniones regionales y cámaras sectoriales.

El documento reunirá los ejes prioritarios para el desarrollo industrial argentino, entre los que se destacan:

Reforma tributaria para un sistema más eficiente y competitivo.

Modernización laboral que acompañe la innovación y nuevas formas de producción.

Inversión en infraestructura, clave para mejorar la competitividad regional.

Gira por el NOA

La visita a Jujuy será parte de una agenda más amplia en el Noroeste Argentino, ya que la comitiva de la UIA también tiene previsto trasladarse a Tucumán, donde continuará el diálogo con empresarios e instituciones de la región.

Con estas acciones, la UIA busca fortalecer el vínculo con las economías provinciales y diseñar estrategias conjuntas que permitan potenciar la producción y el empleo industrial en todo el país.