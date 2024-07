El programa de deportes extremos en el norte que no te podés perder

La pasión de Cainzo por los deportes extremos comenzó a los 12 años, influenciada por su padre, quien corría en auto. "Arranqué a los 12 años con mi papá que corría en auto, él me hizo vivir la adrenalina y me encantó", dice Cainzo. A pesar de su valentía, admite que hay cosas que no repitió debido al miedo. "Hay cosas que no hice por segunda vez porque me había dado mucho miedo".