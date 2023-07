Destacó también que “el kirchnerismo quiso evitar el cambio a través de la violencia y Gerardo Morales tuvo que actuar con las fuerzas de seguridad.

“No vamos a permitir la violencia en ningún punto del país”, subrayó.

Los planes en educación

“¿Cómo mejoraremos la educación? Principalmente garantizando los 190 días de clases en todo el país. Los días que se pierden se deben recuperar el día que sea, como pasa en la Capital Federal desde hace 3 años”, aseguró Rodríguez Larreta.

“Queremos incorporar tecnología, robótica y diseño de aplicaciones, cosas que despiertan inquietud en los estudiantes que están muy inmersos en las nuevas tecnologías”, indicó.

Además, subrayó que será muy importante la jornada extendida y la capacitación de los docentes de cara a nuevos desafíos. También propone la incorporación del inglés y el fortalecimiento de matemáticas en todo el país.

Por otro lado, subrayó que implementarán “prácticas profesionales para acercar la escuela al mundo del trabajo y planes de alfabetización para que los chicos recuperen la lectoescritura que se dificultó en la pandemia de Covid-19”.

Los planes sociales

“Principalmente sacaremos los intermediarios. No puede ser que los entreguen las organizaciones sociales extorsionando a la gente. Deben ser concedidos y controlados por el Estado”, indicó.

“Hoy los planes generan que la gente no tome trabajos formales, nosotros queremos que sean una inserción en el trabajo. Todos deberán estar en una bolsa en base a sus capacidades para ofrecerles empleo, si rechazan dos perderán el plan”, explicó.

“Respecto al trabajo lo que pasa es que la industria de los juicios laborales genera pánico en los empresarios, que deben tener certezas a la hora de tomar empleados para saber cómo será una eventual indemnización”, aseguró Rodríguez Larreta.

La relación con Gerardo Morales

“Gerardo Morales es un tipo de trabajo que hizo un gran cambio en Jujuy”, dijo el precandidato a presidente y fundamentó: “Primero los liberó de la opresión de la Tupac Amaru, la corrupción y un Estado paralelo”.

Además, dijo que el gobernador de Jujuy “generó industrias nuevas que dan miles de puestos de trabajo como el litio, la energía solar y el cannabis medicinal, entre otros”.

“Gerardo cambió Jujuy, él y yo gobernamos y decidimos todos los días. Demostró con mucha firmeza y temple, ese es el equilibrio perfecto necesario para enfrentar situaciones de altísima violencia. Por eso es un orgullo trabajar con él como precandidato a vicepresidente”, agregó.

Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales en Jujuy tras las elecciones provinciales.

La inflación

“La gente sufre la inflación todos los días, muchos no llegan a comer. Hay una angustia de no poder pagar el alquiler ni darse un gusto, no hay una vida digna”, dijo el jefe de Gobierno porteño y destacó que “muchas personas, aún teniendo trabajo, son pobres”.

“¿Cómo bajaremos la inflación? Principalmente dejando de gastar más de lo que tenemos, acabando con la emisión, garantizando la independencia del Banco Central y garantizando la estabilidad del dólar con un shock de exportaciones”.

“Basta de cepo, brecha, dólar Coldplay, dólar soja y todo lo que surge de la falta de moneda extranjera”, finalizó.