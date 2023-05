Asimismo sostuvo que "en la campaña no hubo ningún problema, yo caminé toda la provincia. Los compañeros y no compañeros nos atendieron de la mejor manera, piden un cambio y se puede dar si hoy nos votan".

Rubén Rivarola - Candidato a Gobernador Votó temprano en la mañana en Palpalá

"Yo soy una oposición pero no destructiva porque quiero a mi provincia y quiero que salga adelante. Queremos un Jujuy que camine hacia adelante. Yo creo que en este momento la gente tiene una esperanza y muchos van a ir a votar, esperemos que andemos bien y trabajemos con orgullo, sin ninguna clase de problemas", añadió.

Para finalizar aseguró que "es importante el tema de los convencionales constituyentes pero más importante es que los sueldos en Jujuy sean los mismos que en Salta porque acá son muy bajos. Queremos cambiar el rumbo de la provincia porque en los barrios no hay cloacas y en las escuelas todo está un desastre, no tienen cuidado del Estado. El Estado nos tiene que dar más salud y seguridad. Todo esto va a cambiar desde el 10 de diciembre cuando sea el Gobernador, Jujuy va a cambiar".

En San Pedro, la candidata a vicegobernadora por el PJ, Carolina Moisés destacó que "va a ser una elección de alta participación política, habrá sorpresas y será muy reñida al final. Esperemos que disfrutemos de este día de democracia. Durante la mañana hablé con varios funcionarios nacionales".

"Estos últimos días recibí muchos mensajes de mujeres jujeñas que me acompañen y me siento muy orgullosa de que se sientan representada por mí", comentó y remarcó que "esperemos que las nuevas generaciones asistan a votar y valoren esto ya que años atrás no se podía votar. Deben seguir el ejemplo de los adultos mayores. Hoy el Frente Justicialista merece una gran oportunidad".

WhatsApp Image 2023-05-07 at 1.04.26 PM.jpeg Carolina Moisés, candidata a vicegobernadora por el Frente Justicialista.

"Hicimos una campaña a pulmón"

Por otra parte, Alejandro Vilca, candidato a Gobernador por el Frente de Izquierda emitió su voto en la escuela Bartolina Sisa de Alto Comedero, y también habló con Canal 4: "Hicimos una campaña a pulmón desde abajo y tuvimos mucho apoyo de la gente. Demostramos que las ideas de la izquierda han calado hondo en todos los sectores de la provincia".

"Esperamos que esta jornada se desarrolle con normalidad. Detectamos algunos lugares en donde no dejaron entrar a nuestros fiscales y nos faltaban boletas. Esa situación nos preocupa, ya veníamos anunciando esto que lamentablemente se está desarrollando. Por eso le decimos a toda la gente que si ven que faltan boletas que denuncien", agregó.

Alejandro Vilca - Candidato a gobernador Votó el postulante del Frente de Izquierda

En ese sentido resaltó que "la Izquierda viene creciendo como alternativa política en la provincia. Yo era recolector de residuos y ahora estoy disputando este cargo. Hay muchos sectores que buscan una alternativa en nosotros".

"La gente nos va conociendo porque siempre estamos del lado del pueblo trabajador. Siempre planteamos ideas y una salida para la provincia. En estos momentos la gente la pasa mal y le vamos a buscar solución", finalizó Vilca.