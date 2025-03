Elecciones 2025 en Jujuy: vence el plazo para la presentación de frentes electorales

Este martes vence el plazo para la presentación de frentes electorales para las elecciones 2025 en Jujuy , según lo establece el cronograma electoral. La fecha no es prorrogable y las agrupaciones políticas tienen hasta las 23:59 para cumplir con el trámite.

Alejandro Glück, secretario electoral de la provincia, confirmó que el plazo es definitivo y no habrá excepciones. “Hoy es el vencimiento. Si les falta algún papel, no podrán presentarlo después. No es prorrogable porque así lo indica la ley”, explicó.