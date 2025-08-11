lunes 11 de agosto de 2025

11 de agosto de 2025 - 10:11
Policiales.

Encuentran un hombre muerto en La Mendieta

En la tarde del domingo, vecinos encontraron muerto a un hombre en plena vía pública. Todos los detalles.

Redacción de TodoJujuy
La Mendieta.

La víctima fue identificada como Juan G., de 68 años, quien residía en el mismo paraje. Según las primeras informaciones, el hombre había estado compartiendo un almuerzo con conocidos en una vivienda cercana, desde donde se retiró con la intención de regresar a su hogar. Fue en ese momento que se desvaneció y cayó a pocos metros de la casa, donde fue encontrado por los vecinos.

Intervención policial y médica

El alerta fue recibido por personal policial que acudió rápidamente al lugar para constatar la situación. Al arribar, observaron el cuerpo sin signos vitales. Posteriormente, personal del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) intentó realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) sin éxito, certificando el fallecimiento en el lugar.

La propietaria de la vivienda donde se encontraba Gutiérrez Chaira brindó detalles sobre el momento previo a la tragedia, indicando que el hombre se encontraba en compañía de otras personas y que no presentó signos de malestar antes de retirarse.

Procedimientos y causas del fallecimiento

Se llevaron a cabo pericias en el lugar con la intervención de personal de criminalística para descartar cualquier circunstancia sospechosa. Luego, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para la realización del examen cadavérico.

El médico de policía que realizó la inspección determinó que la causa de muerte fue un paro cardiorrespiratorio, descartando la necesidad de realizar una autopsia. Posteriormente, el cuerpo fue entregado a los familiares para los trámites correspondientes y velatorio.

