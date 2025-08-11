Encuentran un hombre muerto en La Mendieta

La Mendieta.

En horas de la tarde del domingo, vecinos que circulaban por un camino rural que conecta la localidad de La Mendieta con el paraje La Urbanarealizaron un hallazgo que generó conmoción en la comunidad. A pocos metros de una vivienda ubicada a la vera de la ruta, detectaron el cuerpo sin vida de un hombre, parcialmente cubierto por malezas.

La víctima fue identificada como Juan G., de 68 años, quien residía en el mismo paraje. Según las primeras informaciones, el hombre había estado compartiendo un almuerzo con conocidos en una vivienda cercana, desde donde se retiró con la intención de regresar a su hogar. Fue en ese momento que se desvaneció y cayó a pocos metros de la casa, donde fue encontrado por los vecinos.

Intervención policial y médica El alerta fue recibido por personal policial que acudió rápidamente al lugar para constatar la situación. Al arribar, observaron el cuerpo sin signos vitales. Posteriormente, personal del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) intentó realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) sin éxito, certificando el fallecimiento en el lugar.

La propietaria de la vivienda donde se encontraba Gutiérrez Chaira brindó detalles sobre el momento previo a la tragedia, indicando que el hombre se encontraba en compañía de otras personas y que no presentó signos de malestar antes de retirarse.

Procedimientos y causas del fallecimiento Se llevaron a cabo pericias en el lugar con la intervención de personal de criminalística para descartar cualquier circunstancia sospechosa. Luego, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para la realización del examen cadavérico. El médico de policía que realizó la inspección determinó que la causa de muerte fue un paro cardiorrespiratorio, descartando la necesidad de realizar una autopsia. Posteriormente, el cuerpo fue entregado a los familiares para los trámites correspondientes y velatorio.

