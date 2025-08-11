lunes 11 de agosto de 2025

11 de agosto de 2025 - 09:30
Tránsito.

Estado de las rutas y calles en este lunes 11 de agosto. Cortes, desvíos y hechos viales

En este lunes 11 de agosto te contamos el estado de las rutas de Jujuy. Cortes por trabajos sobre la calzada y hechos viales registrados en la mañana.

Maria Eugenia Burgos
Maria Eugenia Burgos
El Angosto, un pueblo en lo más alto de Jujuy.

El Angosto, un pueblo en lo más alto de Jujuy.

En simultáneo, comenzaron nuevos trabajos en la intersección de Yrigoyen y Junín, por lo que el puente Lamadrid permanece cerrado al tránsito. Esta restricción afecta a varias líneas del transporte urbano, que modificarán su recorrido para cruzar por el puente Necochea.

Cambios en recorridos de colectivos

  • Santa Ana: Líneas 2, 8, 11, 20, 30, 52, 49 y 49 BIS.
  • San Jorge: Líneas 1, 3, 7, 23, 41 y 45.
  • El Urbano: Líneas 9, 13, 14, 22 y 31.
  • Xibi Xibi: Líneas 40 y 40 BIS.

Además, se habilita el estacionamiento en calle Otero (entre 19 de Abril e Independencia) y en calle Independencia (entre Otero y Lavalle).

La Municipalidad solicita a conductores y peatones circular con precaución, respetar la señalización y seguir las indicaciones del personal de tránsito para colaborar con el avance seguro de estas mejoras viales.

Rige el corte sobre el puente del Arroyo Huaico: desvíos y operativo de tránsito

La Dirección Provincial de Vialidad anunció el corte de la Ruta Provincial N° 4 a la altura del Arroyo Huaico Grande, debido a la construcción de un nuevo puente en el marco del proyecto de mejora progresiva de la ruta. Se habilitarán vías alternativas para el tránsito, mientras que los vehículos particulares deberán modificar sus recorridos.

Para avanzar con los trabajos, se dispondrá el corte de la ruta en ese sector, que se mantendrá vigente hasta que finalicen las obras, sin fecha estimada de reapertura.

Cuáles son las alternativas para el tránsito

  • Colectivos urbanos: Se habilitará un paso alternativo y provisorio para la circulación exclusiva de colectivos urbanos, garantizando el transporte público en la zona.

  • Vehículos particulares: Los automovilistas deberán utilizar la Ruta Nacional N° 9 y acceder por el Barrio Los Molinos para evitar el tramo cortado.

A la altura intersección Airampo y esc. N° 190 Macedonio Graz se encuentra un corte total con desvío Ruta Nacional 9 por barrio Los Molinos, dados los trabajos de construcción de puente sobre arroyo Huaico Grande por parte de Vialidad de la Provincia.

Ruta Nacional 34: corte y desvío a la altura de San Pedro

El día martes 17 de junio iniciaron las obras de construcción de autopista sobre RN 34, por lo que se habilitaron desvíos en distintos sectores.

Tramo RN 34 KM 1190,6 al 1192,6 - San Pedro de Jujuy - Desvio de transito permanente obra autopista Ruta Nacional 34

* Se implementara un desvio vehicular permanente en el km 1190,6 al km 1192,6 de la ruta nacional 34 a la altura de San Pedro de Jujuy, hasta que se completen los trabajos de construcción.

* En este sentido los vehículos que transiten por RN34 en sentido Sur-Norte deberán realizarlo por la rama izquierda y los conductores que lo realicen en sentido Norte-Sur, serán desviado por la rama derecha.

Tramo 1188 al 1190 de la RN 34 en la intersección con RP 1 y RP 56 - San Pedro

ESTADO DE TRANSITABILIDAD: Habilitado para todo tipo de transito

* RN 34 en sentido Sur - Norte, lo harán por rama derecha de acceso al puente, los conductores en sentido Norte - Sur, serán desviados por la rama izquierda de acceso a dicho puente

* Los vehículos que transiten por las Rutas Provinciales deberán incorporarse a la RN 34 por medio de las rotondas.

Tramo 1158 de la RN 34 en la intersección con RP 61- Localidad de Manantiales

ESTADO DE TRANSITABILIDAD: Habilitado para todo tipo de transito

MOTIVO: DESVIO VEHICULAR POR OBRA EN AUTOPISTA RUTA NACIONAL 34 DESDE DIA 07 AL 31 DE AGOSTO

* Los vehículos que transiten por la Ruta Nacional 34, en sentido sur-norte deberán realizarlo por la rama derecha, hacer la rotonda y continuar por la rama izquierda por el desvió hasta empalmar a la derecha de la ruta nuevamente, en tanto, los conductores que lo realicen en sentido norte-sur, serán desviados por la rama derecha.

* Por su parte, los vehículos que transiten por Ruta Provincial 61, en sentido este-oeste, que se dirijan al sur de la provincia, deberán ingresar a la rotonda para empalmar luego con la RN 34.

Transitable con precaución

  • RP N°4 Intersección Airampo y escuela 190, corte total con desvíos por RN9 B los Molinos
  • Por construcción de puente RN 9 altura Cuesta de Bárcena hasta Volcán (neblinas)
  • RN 52 km 194 paraje Archivarca hasta salar de jama (por arena sobre la calzada)
  • RP 79 desde localidad El Moreno hasta RN 51 - Salta
  • RP 78 desde localidad El Moreno hasta Laguna Colorada (cortes en diferentes partes)
  • RP 83 tramo Valle Colorado hasta Valle Grande - camino vecinal desde Santa Catalina hasta loc. El Angosto
  • RP 73 localidad Palca de Aparzo
  • RP 73 localidad de Santa Ana
  • RP 73 localidad de Caspala
  • RN 40 desde localidad de Susques hasta Puesto Sey
  • RN 40 La Cienaga de Paicone – departamento de Santa Catalina
  • RP 78 desde el Colorado hasta Paraje Tuska
  • RP 13 localidad de Iturbe
  • RP 4 altura Puente Arroyo Las Peras
  • RP 70B desde RN 52 hasta RN 51 - Salta (KM 15 Y KM 52 - RP 19)
  • RP 70 desde RN 52 hasta RN 51 - Salta (KM 34, KM 38, KM 40)
  • RP 4 altura Puente Arroyo Las Peras

