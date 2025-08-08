El estado de las rutas y calles en este viernes 8 de agosto. Cortes, desvíos y hechos viales

Controles. Fin de semana trágico: 5 muertos y más de 80 actas de alcoholemia positiva en rutas

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, informó que a partir de este lunes comienzan las obras sobre calle Lavalle , en toda su extensión.

Los trabajos se realizarán en horario nocturno, de 22:00 a 06:00 horas, con el objetivo de reducir el impacto en el tránsito diario. Por tal motivo, se solicita a conductores y peatones circular con precaución, respetar la señalización y atender las indicaciones del personal dispuesto en la zona de obra.

El avance de las tareas será por tramos, según el siguiente cronograma:

• Viernes 8 de agosto: Lavalle entre Alvear y Güemes.

• Sábado 9 de agosto: Lavalle entre Güemes y Salta.

• Domingo 10 de agosto: Lavalle entre Salta y Fascio

Modificaciones en el transito y transporte sobre av. Hipólito Yrigoyen

Desde el lunes 21se habilitó el tránsito en el tramo comprendido entre calles Dorrego y Ayacucho, permitiendo la circulación por el puente Necochea y mejorando el flujo vehicular en la zona.

En simultáneo, comenzaron nuevos trabajos en la intersección de Yrigoyen y Junín, por lo que el puente Lamadrid permanece cerrado al tránsito. Esta restricción afecta a varias líneas del transporte urbano, que modificarán su recorrido para cruzar por el puente Necochea.

Cambios en recorridos de colectivos

Santa Ana: Líneas 2, 8, 11, 20, 30, 52, 49 y 49 BIS.

San Jorge: Líneas 1, 3, 7, 23, 41 y 45.

El Urbano: Líneas 9, 13, 14, 22 y 31.

Xibi Xibi: Líneas 40 y 40 BIS.

Además, se habilita el estacionamiento en calle Otero (entre 19 de Abril e Independencia) y en calle Independencia (entre Otero y Lavalle).

La Municipalidad solicita a conductores y peatones circular con precaución, respetar la señalización y seguir las indicaciones del personal de tránsito para colaborar con el avance seguro de estas mejoras viales.

av. Hipólito Yrigoyen Habilitan tránsito y modifican recorridos de colectivos por avance de obras en av. Hipólito Yrigoyen

Rige el corte sobre el puente del Arroyo Huaico: desvíos y operativo de tránsito

La Dirección Provincial de Vialidad anunció el corte de la Ruta Provincial N° 4 a la altura del Arroyo Huaico Grande, debido a la construcción de un nuevo puente en el marco del proyecto de mejora progresiva de la ruta. Se habilitarán vías alternativas para el tránsito, mientras que los vehículos particulares deberán modificar sus recorridos.

Para avanzar con los trabajos, se dispondrá el corte de la ruta en ese sector, que se mantendrá vigente hasta que finalicen las obras, sin fecha estimada de reapertura.

Cuáles son las alternativas para el tránsito

Colectivos urbanos: Se habilitará un paso alternativo y provisorio para la circulación exclusiva de colectivos urbanos, garantizando el transporte público en la zona.

Vehículos particulares: Los automovilistas deberán utilizar la Ruta Nacional N° 9 y acceder por el Barrio Los Molinos para evitar el tramo cortado.

A la altura intersección Airampo y esc. N° 190 Macedonio Graz se encuentra un corte total con desvío Ruta Nacional 9 por barrio Los Molinos, dados los trabajos de construcción de puente sobre arroyo Huaico Grande por parte de Vialidad de la Provincia.

Cortes en el arroyo Huaico Grande Cortes en el arroyo Huaico Grande

Ruta Nacional 34: corte y desvío a la altura de San Pedro

El día martes 17 de junio iniciaron las obras de construcción de autopista sobre RN 34, por lo que se habilitaron desvíos en distintos sectores.

Tramo RN 34 KM 1190,6 al 1192,6 - San Pedro de Jujuy - Desvio de transito permanente obra autopista Ruta Nacional 34

* Se implementara un desvio vehicular permanente en el km 1190,6 al km 1192,6 de la ruta nacional 34 a la altura de San Pedro de Jujuy, hasta que se completen los trabajos de construcción.

* En este sentido los vehículos que transiten por RN34 en sentido Sur-Norte deberán realizarlo por la rama izquierda y los conductores que lo realicen en sentido Norte-Sur, serán desviado por la rama derecha.

Desvio de transito permanente obra autopista Ruta Nacional 34 Desvio de transito permanente obra autopista Ruta Nacional 34

Tramo 1188 al 1190 de la RN 34 en la intersección con RP 1 y RP 56 - San Pedro

ESTADO DE TRANSITABILIDAD: Habilitado para todo tipo de transito

* RN 34 en sentido Sur - Norte, lo harán por rama derecha de acceso al puente, los conductores en sentido Norte - Sur, serán desviados por la rama izquierda de acceso a dicho puente

* Los vehículos que transiten por las Rutas Provinciales deberán incorporarse a la RN 34 por medio de las rotondas.

image Rutas de Jujuy Ruta 34: ESTADO DE TRANSITABILIDAD: Habilitado para todo tipo de transito

Tramo 1158 de la RN 34 en la intersección con RP 61- Localidad de Manantiales

ESTADO DE TRANSITABILIDAD: Habilitado para todo tipo de transito

MOTIVO: DESVIO VEHICULAR POR OBRA EN AUTOPISTA RUTA NACIONAL 34 DESDE DIA 07 AL 31 DE AGOSTO

* Los vehículos que transiten por la Ruta Nacional 34, en sentido sur-norte deberán realizarlo por la rama derecha, hacer la rotonda y continuar por la rama izquierda por el desvió hasta empalmar a la derecha de la ruta nuevamente, en tanto, los conductores que lo realicen en sentido norte-sur, serán desviados por la rama derecha.

* Por su parte, los vehículos que transiten por Ruta Provincial 61, en sentido este-oeste, que se dirijan al sur de la provincia, deberán ingresar a la rotonda para empalmar luego con la RN 34.

RN 34 KM 1158 Estado de las rutas EN TRAMO RN 34 KM 1158 EN INTERSECCIÓN CON RP 61- ALT. LOC. MANANTIALES

Transitable con precaución