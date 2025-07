Estafaron a un reconocido vendedor en Los Perales y hay indignación en redes

Una indignante situación ocurrió en el barrio Los Perales , más precisamente en la esquina de Arturo Illía y Yuchán, donde se encuentran los semáforos, cuando a José el vendedor no le pagaron el peluche que se llevaron.

Al preguntarle datos de la persona que se llevó el peluche José dijo "paró el señor en el auto amarillo y me pidió un Stitch (el peluche) y me dijo ahí te transfiero, nunca me llegó la plata". Con mucho dolor y llorando agregó "Yo sólo quiero mi plata. Por favor". Hoy es su cumpleaños y la colaboración de todos será importante para él.