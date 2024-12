Este año duplicó el abandono animal en Jujuy

El abandono de mascotas es un gran problema en todo el mundo, y Jujuy no se excluye en esta situación. Proteccionistas de la provincia afirman que les preocupa como duplicó el abandono de mascotas y sobre todo el mal estado en que llegan las mismas.

"Últimamente estamos viendo muchos cachorritos que llegan en mal estado hay gente que no es muy responsable , hay que recuperarlos, algunos llegan bien, pero igual llegan, siguen llegando y seguimos tomando turnos de castración en zoonosis, es un trabajo de todos los días", agregó la proteccionista.

Para finalizar expresó preocupada: "Necesitamos que tome conciencia la gente, que las mascotas nacen para vivir dignamente, no para venir a sufrir en nuestra sociedad, necesitamos que si realmente no los van a tener bien, que no tomen la responsabilidad de tener una mascota y que castren"