Este jueves, los incendios forestales arrasaron más de 30 hectáreas en Jujuy

image.png Incendios en Jujuy.

Debido a los pronósticos de elevadas temperaturas para los próximos días y al alerta por los niveles "muy alto" y "extremo" de riesgos de incendios, desde el ministerio de Ambiente y Cambio Climático solicitan a la población que adopte todas las medidas para evitar la aparición y propagación de incendios que afectan el ambiente y la salud y seguridad de las personas: no quemar basura, no arrojar colillas de cigarrillo en la vía pública, ni elementos que funcionan como lupa (vidrios y plásticos), y no prender fuego bajo ninguna circunstancia. Además, informaron que se suspenden todas las autorizaciones de quema en zonas productivas, hasta nuevo aviso.

Ante casos de incendios de vegetación y bosques nativos, la población se debe comunicar al 4271971, o al 911, 100, o 103.

