miércoles 10 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
10 de diciembre de 2025 - 07:03
Educación.

Este miércoles será el último sorteo de "momentos" para el ingreso a primer año

Se realizará la última instancia de asignación de prioridad para colegios con más aspirantes que vacantes. Luego, las familias deberán confirmar la inscripción.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Ingreso a primer año (Archivo)

Ingreso a primer año (Archivo)

El próximo miércoles 10 de diciembre a las 16, en la sede de INPROJUY, se llevará a cabo el tercer y último sorteo de asignación de “momentos” para el ingreso a primer año del ciclo lectivo 2026 en Jujuy. Esta instancia está destinada a las escuelas secundarias que, tras la tercera preinscripción, registraron más aspirantes que bancos disponibles.

Lee además
ingreso a primer ano: el miercoles sera el ultimo sorteo de momentos en jujuy
Educación.

Ingreso a primer año: el miércoles será el último sorteo de "momentos" en Jujuy
Hoy vence el plazo para confirmar la inscripción para el ingreso a primer año (Imagen realizada con IA)
Educación.

Tercera preinscripción a 1er año 2026: publicaron el listado de colegios con sobredemanda

Desde el Ministerio de Educación explicaron que el “momento” consiste en un día, hora, minuto y segundo asignado aleatoriamente a cada institución con sobredemanda. Esa marca temporal se utiliza luego para ordenar la adjudicación de vacantes entre los preinscriptos. No garantiza automáticamente un lugar, pero determina el orden de prioridad para la asignación final.

Las diez escuelas que irán al sorteo

Preinscripciones para primer año
Ingreso a 1er a&ntilde;o en Jujuy (Foto ilustrativa)

Ingreso a 1er año en Jujuy (Foto ilustrativa)

Según el detalle oficial, diez colegios deberán participar de esta última instancia por superar su cupo disponible:

  • Centro Polivalente de Arte “Profesor Luis Alberto Martínez”: 205 preinscriptos para 29 vacantes.

  • Escuela de Comercio Nº 2 “Malvinas Argentinas”: 195 interesados para 19 bancos.

  • EET Nº 2 “Profesor Jesús Salazar”: 177 postulantes para solo 9 lugares.

  • Colegio Secundario Nº 2 “Francisca Triguero de Rocha Solórzano”: 116 preinscriptos para 20 vacantes.

  • Colegio Secundario Nº 3 “San José” (Perico): 80 candidatos para 14 bancos.

  • Colegio Secundario Nº 56 (El Carmen): 24 interesados para 8 lugares.

  • Escuela de Comercio Nº 1 “Dr. José Ingenieros” (San Pedro): 59 preinscriptos para 25 vacantes.

  • Escuela Nº 1 “José Manuel Estrada” (Perico): 73 preinscriptos para 10 lugares.

  • EET Nº 2 “Dr. Horacio Guzmán” (San Pedro): 37 registrados para 15 vacantes.

  • Escuela Normal Superior “General San Martín” (Ledesma): 48 preinscriptos para 23 bancos.

Estas instituciones se suman a las que ya participaron de sorteos previos, en un contexto donde ciertas escuelas del sistema secundario jujeño presentan altos niveles de demanda.

Qué sucede después del sorteo

De acuerdo con el cronograma oficial, una vez realizado el sorteo del 10 de diciembre, el jueves 11 se publicará el listado con la asignación de vacantes para cada institución con sobredemanda.

Luego, los días 12, 15 y 16 de diciembre, las familias deberán confirmar la inscripción de manera presencial en la escuela asignada, presentando la documentación requerida. En caso de no concretar el trámite dentro de las fechas previstas, la vacante se pierde y vuelve al sistema para su reasignación.

Para consultas, seguimiento del proceso y verificación de resultados, el Ministerio recordó que está habilitado el sitio oficial ingreso2026.jujuy.edu.ar, donde se puede revisar la escuela asignada y el estado de la preinscripción.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Ingreso a primer año: el miércoles será el último sorteo de "momentos" en Jujuy

Tercera preinscripción a 1er año 2026: publicaron el listado de colegios con sobredemanda

Tercera preinscripción para el ingreso a 1er año 2026: cómo sigue el cronograma

Arranca la tercera preinscripción para el ingreso a 1er año 2026: fechas y todo el cronograma

Cambiaron la fecha del examen de ingreso para la Escuela de Minas: todos los detalles

Lo que se lee ahora
Foto ilustrativa.
Legislatura.

Modificaron la Ley de Deudores Alimentarios en Jujuy: qué restricciones aplicarán a los morosos

Por  Federico Franco

Las más leídas

¿Vuelven las lluvias?, cómo va a seguir el clima en Jujuy esta semana
Extendido.

¿Vuelven las lluvias?, cómo va a seguir el clima en Jujuy esta semana

Los tres jugadores que se acercan a Gimnasia de Jujuy: quiénes son
Mercado.

Los tres jugadores que se acercan a Gimnasia de Jujuy: quiénes son

Gimnasia de Jujuy 2025
Mercado.

Gimnasia de Jujuy pierde a otro delantero: quién no seguirá en la temporada 2026

De qué falleció el artista Gaspar Valverde.
Tristeza.

De qué murió el artista Gaspar Valverde y por qué su deceso se dio repentinamente

Martín Meyer. video
Capital.

Martín Meyer sobre la Cena Blanca: "No hubo ausentismo, asistió la totalidad de los estudiantes que pagaron la tarjeta"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel