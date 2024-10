Estudiantes en riesgo por conductores imprudentes en Jujuy

Además, vecinas de la zona admiten que no es la primera vez que suceden este tipo de episodios: "No es la primera vez que pasa, los fines de semana las motocicletas hacen carreras y los autos, al ser una calle larga sin semáforo que corte, toman impulso y no merman la velocidad con la que vienen", y agregaron: "La preocupación no es solo por nosotros los vecinos, sino que hay tres colegios, uno secundario y dos primarios".