Evan Lemoine brindó dos charlas este miércoles en Jujuy

153f467e-a91b-4dac-9ac7-8a78591e9432.jpg Evan Lemoine durante la charla en el colegio Santa Teresita.

"Para mi el mensaje es la esperanza. No tenemos que conformarnos con un amor desechable, pasajero, de uso o con un agua salada. Existe el agua dulce, el amor auténtico, la felicidad, la trascendencia y no tenemos que conformarnos con la versión falsa", añadió.

"Existe el amor auténtico"

Asimismo, mencionó que "en el mundo muchas veces nos quieren matar ese sueño y nos dicen que no lo merecemos, que no podemos lograrlo, que no existe, que eso no es para vos y que tienes que conformarte. Te ofrecen la versión pirata y que no existen las 'islas y manantiales de agua dulce. Yo vengo a traer un mensaje de que sí existe el amor auténtico'".

Evan Lemoine también explicó que mucho de lo que se ve hoy viene de una cultura de generaciones anteriores que "fueron destruyendo la fe de un amor duradero y eso hace que se conformen con lo que sea".

