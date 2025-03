Exitoso encuentro de mujeres emprendedoras organizado por Endeavor

Al finalizar la jornada Scheurer contó que la premisa fue "que se conozcan entre ellas y se lleven muchas herramientas sobre cómo potenciar sus emprendimientos, con charlas inspiradoras".

Emprendedoras.mp4

Exponentes y emprendedoras

Estuvo presente la panelista Connie Ansaldi y ahora emprendedora digital presentando CUX, su aplicación de salud mental. "No necesitamos empoderarnos porque nacimos poderosas", la frase con la que se presentó y llegó a su disertación. "Nadie nos tiene que otorgar un poder que nos es propio; Me gusta compartirles herramientas que a mí me ayudan en el día a día y que son fáciles de aplicar, porque, si no, a veces vamos a algo muy utópico y complejo y como que después uno no lo puede bajar a tierra", contó a TodoJujuy.