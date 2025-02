La historia del emprendedor argentino que cautivó a Lionel Messi con sus empanadas

Sorprendido comentó la repercusión que tuvo la situación ya que periodistas y medios de comunicación fueron a verlo "la movida fue muy grande, no la vimos venir"; entre todos los que hablaban de la noticia había una persona de Chile que le expresó que le daría por la información que Darío tanto quería y era saber el hotel donde se hospedaba el campeón del mundo, pero al desconfiar un poco de la situación no le dio tanta importancia, tal es así que al cabo de un día, el chileno le dio la información de igual manera.

Para ese momento, Darío no pensó más y se dirigió al hotel del Inter Miami, donde se cruzó con quien se encarga de la alimentación de todo el plantel y logró tener un ida y vuelta que terminó en lo más esperado: entregar empanadas de su emprendimiento al chef de Messi. "Intercambiamos los números y pegamos buena onda, entre tanta charla me dijo que habló con Lio y que me iba a firmar lo que quisiera", agregó el tucumano.

Historia de vida.jpg

Finalizando con la hazaña para lograr su cometido, Darío habló de las variedades que le mandó al diez: "A Leo le hicimos las tucumanas clásicas de nuestro restaurante que son cortadas a cuchillo, bien jugosas, de hecho le pusimos un cartelito que decía ¨ojo que tienen mucho jugo¨, además le pusimos unas de jamón y queso un poco más livianas, otras de ternera con salsa inglesa y queso y también le mandamos una variedad más que no recuerdo ahora".