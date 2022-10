Expojuy 2022: quedó inaugurada de manera oficial

El litio como matriz del cambio climático

Con respecto a la producción del litio, dijo que “desde fin de año, vamos a estar produciendo 80 mil toneladas de litio. En la gira con los Gobernadores del Norte Grande, estuvimos en Estados Unidos y de lo que se habla es del cambio climático, de la energía y el actor central en la matriz del cambio es el litio, así que allí tenemos un eje central con las empresas que se están ampliando en nuestros salares y eso nos va a permitir posicionarnos como la primer provincia exportadora de litio de la Argentina. Las tres provincias, Catamarca, Salta y Jujuy, en los próximos años vamos a estar exportando U$S 10.000 millones en litio. Para que tengamos una idea el año pasado la Argentina en minerales había exportado U$S 3000 millones, es decir que las tres provincia y el litio, en los próximos años vamos a estar exportando el triple de lo que exporta toda la República Argentina”.

“Disponemos del 5% del litio para proyectos de agregados de valor. Desde el año que viene podemos disponer de 4000 toneladas para que se instale una fábrica importante en la provincia. Esto tiene que ver con el cambio de la matriz productiva. Por eso está Cauchari y tenemos la buena noticia de que nos ampliaron y espero que para abril o mayo empecemos con 200 megavatios más para llegar a 500, lo que va a significar más rentas para la provincia. Hoy tenemos 800 hectáreas con un millón de paneles solares. Vamos a agregar 500 hectáreas más y seguir el camino de la energía”.

“La provincia de Jujuy está parada en lo que es la agenda internacional. Con las energías renovables, con el litio, con el desarrollo turístico”.

Se venderá cannabis medicinal a todo el país

Con respecto a la producción de cannabis para uso medicinal, dijo que “ya tenemos la autorización de Anmat y en un mes y medio vamos a estar vendiendo a toda la Argentina. El mes que viene vamos a estar convocando al sector privado para invertir. Y eso nos abrirá un desarrollo científico y tecnológico porque del cáñamo tenemos que hacer fibras textiles o bio plásticos y también carbono para purificar agua y aire. Hay que seguir trabajando con estos desafíos porque si nosotros nos disponemos si tenemos la voluntad que tienen todos los emprendedores que son los que luchan en el marco de las adversidades de una situación económica difícil. Si tenemos esa voluntad y ese corazón que tienen los emprendedores no tenemos techo. Todo es posible si tenemos un plan, si sabemos adónde vamos y en ese marco estamos trabajando con los Gobernadores del Norte Grande”.

“El conurbano no da para más”

“Tenemos un país que está muy concentrado en el área metropolitana. Más del 20% de las pymes que exportan están en Pilar, un barrio de aquella área. En el NOA, solo el 9% de las pymes exportan. Esto tiene que ver con el desafío que hemos lanzado con los Gobernadores del Norte Grande que es la de resolver los problemas estructurales de producción del norte no es resolver los problemas de esta región, es resolver los problemas del país que tiene el 40% de los habitantes en el cordón en el conurbano bonaerense, casi todos del interior del país que por no tener oportunidades en el norte grande productivo tuvieron que buscar trabajo para tener oportunidades en el conurbano que no da más”, resaltó.

"Jujuy es producción"

Anteriormente, el intendente Raúl Jorge señaló en su discurso “Jujuy es producción y es cultura y se expresa de una manera contundente en la Expojuy 2022, que tuvo que mutar en los 90 cuando el lugar físico para hacer las primeras exposiciones era la estación de trenes que en ese momento tenía el doble de su superficie y permitía esa actividad”.

“Se ha encontrado un lugar apto y generoso que permite esta duplicación que tiene Jujuy y esto tiene que ver con el cambio de paradigma de ser una provincia que estaba en la retaguardia y pasó a la ofensiva en cuanto a todo el potencial aletargado y dormido que tenía y por eso se nombró unos cuantos logros del gobierno de Gerardo Morales y de esta voluntad que no se sostendría si no hay municipios y pueblos que acompañen y de alguna manera esto sintetiza el momento que estamos viviendo y creo que la mejor forma de entenderlo es de esta manera, mostrando lo más hermoso que tiene Jujuy, un pueblo proactivo a los cambios y que sostiene firmemente todo esto que se está logrando que ha sido una batalla cultural que estamos acompañando la gran mayoría de los jujeños y que queremos que este modelo que vino a instalarse hace más de ocho años se sostenga en esta cuestión de que siga cambiando Jujuy para el bien de una comunidad y un pueblo que se lo merece”.

La muestra había quedado habilitada el pasado viernes para el público que en gran medida y aprovechando el feriado extra largo, se acercó hasta la Ciudad Cultural para observar los distintos stands que se prepararon para que los visitantes disfruten de esta muestra.

De esta manera, la exposición más importante de la región estará habilitada al público hasta el 16 de octubre, donde no solo estarán las respectivas nuestras, sino también participarán distintos disertantes que llegarán de otras provincias y de países vecinos en donde destacarán la importancia del corredor bioceánico entre otras temáticas que se abordarán en el transcurso de la muestra.