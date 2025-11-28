Extienden el plazo para confirmar las vacantes asignadas para el ingreso a 1er año 2026

Ingreso a 1er año 2026 - Foto alusiva

Si bien el 27 de noviembre era la fecha definitoria para confirmar vacantes asignadas para el ingreso a primer año 2026, desde el Ministerio de Educación de Jujuy, anunciaron la extensión del plazo para llevar adelante dicho trámite. Cabe destacar que en caso de no realizar el proceso en las instituciones educativa, se perderá la vacante para el próximo año.

Ingreso a 1er año 2026: hasta cuándo se extiende el plazo para confirmar las vacantes Teniendo en cuenta el comunicado emitido por la cartera educativa provincial, el plazo se extenderá hasta este viernes 28 de noviembre a las 18 horas. Asimismo, brindaron ciertos puntos a tener en cuenta a la hora de hacer el proceso de inscripción:

No realizar la inscripción definitiva implica la pérdida de la vacante. La inscripción no está condicionada al pago de la cooperadora. Cualquier adulto responsable puede llevar a cabo el trámite en la institución educativa. Secundario 39 Secundario 39. Documentación obligatoria para confirmar la inscripción Los estudiantes que lograron un lugar en una institución deben presentar original y copia de la siguiente documentación:

Constancia alfanumérica de alumno regular de 7.° grado (la misma usada en la preinscripción).

DNI del estudiante.

DNI del padre, madre o tutor responsable.

Partida o certificado de nacimiento (no excluyente).

Ficha de salud (no excluyente). Ingreso a 1 año Ingreso a primer año: extienden hasta hoy a las 18hs la confirmación de vacantes (Imagen realizada con IA) Documentación adicional en casos especiales Según cada situación, también pueden solicitarse:

Constancia de abanderado.

Partidas de nacimiento de hermanos o declaración jurada de filiación.

Certificado Único de Discapacidad (CUD) o Proyecto Pedagógico Integrador Individual (PPI).

