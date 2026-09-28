Ezequiel Escobar elegido Joven Empresario Argentino 2026: "Un punto clave fue ser persistentes"

Ezequiel Escobar, empresario jujeño y cofundador de uSound , recibió el reconocimiento al Joven Empresario Argentino 2026 , durante la 17° edición de la premiación organizada por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), CAME Joven, la Federación Económica de Mendoza (FEM) y Jóvenes FEM .

La distinción fue entregada en la Nave Cultural Mendoza, en Ciudad de Mendoza, en el marco del Foro de Sinergia Federal, encuentro que reunió a jóvenes empresarios de distintos puntos del país. Escobar, de 40 años, fue reconocido por su trabajo al frente de uSound , empresa tecnológica nacida en Jujuy que desarrolla soluciones orientadas a facilitar el acceso a la salud auditiva.

Actualmente, el proyecto tiene presencia en 13 países y cuenta con trabajadores en Brasil y Colombia, mientras que en Jujuy funciona su casa matriz y se concentra gran parte del área de ingeniería.

Tras recibir el reconocimiento, Escobar habló sobre las dificultades que implica emprender y desarrollar una empresa en Argentina y destacó la importancia de transformar los obstáculos en parte del proceso de crecimiento. “Si bien cambian por ahí el nivel de los desafíos que tenemos, desde siempre nuestro país ha tenido esas dificultades y creo que también eso te hace un empresario fuerte ”, expresó.

El jujeño Ezequiel Escobar fue elegido Joven Empresario Argentino 2026

Para el empresario, existen distintas formas de posicionarse frente a un contexto complejo. “Uno puede verlo desde dos perspectivas. Una es ponerse desde un lado de victimizarse, que está todo mal, las cosas están mal. O empezar a ser protagonistas”, señaló. En ese sentido, aseguró que la capacidad de sostener el proyecto a lo largo del tiempo fue determinante.

“Nosotros tuvimos en todas estas diferentes etapas diferentes desafíos y creo que un punto clave en todo ese proceso fue ser persistentes. Fuimos persistentes, conformamos un equipo muy sólido también, siempre con una visión de competir hacia el mundo”, explicó.

Esa mirada internacional estuvo presente desde las primeras etapas de la compañía. “Actualmente tenemos presencia en 13 países, tenemos empleados en Brasil, en Colombia. Acá en Jujuy está como nuestra casa matriz, donde está toda la parte de ingeniería. Pero siempre pensamos en cómo competir en el mundo”, sostuvo.

Escobar también remarcó que la formación permanente y la capacidad de adaptación son esenciales frente a los cambios tecnológicos, económicos y empresariales. “Nos concentramos muchísimo en lo que podemos controlar, principalmente en trabajar fuerte a nivel equipo, a formarnos, a capacitarnos y no perder nunca esa visión de largo plazo y apuntada hacia un mercado global”, afirmó.

“Para emprender nunca llega ese momento ideal”

Durante la entrevista, el empresario jujeño también dejó un mensaje destinado a quienes tienen una idea o proyecto pero esperan mejores condiciones para comenzar. “Creo que para emprender nunca llega ese momento ideal”, aseguró.

Escobar explicó que siempre habrá factores que pueden retrasar una decisión, desde el contexto económico hasta cuestiones personales o la falta de recursos. “Se trata de arrancar, arrancar con lo que uno tiene. En el momento que uno ya dice: ‘Tengo esta idea, identifiqué este dolor, este problema que me molesta, me incomoda lo que está pasando acá y me voy a obsesionar para resolverlo’”, indicó.

Según sostuvo, una idea inicial puede modificarse a medida que avanza un proyecto, pero el foco debe mantenerse en resolver una necesidad concreta. “Después la idea puede ir mutando, la situación puede ir cambiando, pero si tu obsesión está en cómo resolvés esa problemática, vas encontrando la vuelta de saltear esas barreras para llegar a esa solución”, explicó.

Y agregó: “Ese momento ideal nunca llega, siempre faltan cosas. Si no es experiencia, si no son contactos, si no son recursos, pero es lanzarse aunque sea con algo chiquitito y empezar a validarlo, empezar a probarlo”. Para Escobar, el propósito también ocupa un lugar central: “Si tu propósito realmente es solucionar algo concreto, lo vas a disfrutar”.

El jujeño Ezequiel Escobar fue elegido Joven Empresario Argentino 2026

Cómo nació uSound en Jujuy

El origen de uSound se remonta a 2013, cuando Escobar y otros tres estudiantes universitarios comenzaron a reunirse con la intención de desarrollar un proyecto tecnológico desde Jujuy. “Éramos cuatro estudiantes de la universidad, uno de La Quiaca, otro de Palpalá, de Tilcara, uno de San Salvador, con esa incomodidad de querer hacer algo grande de Jujuy para el mundo”, recordó.

En aquellos primeros años realizaban páginas y sistemas web para obtener ingresos y afrontar gastos básicos. “Empezamos haciendo páginas web, sistemitas web, haciendo diferentes trabajos que nos ayudaban a pagar el alquiler, nos podíamos pagar el Wi-Fi con eso”, relató.

Sin embargo, entendieron que querían desarrollar una iniciativa con un impacto diferente. El punto de inflexión llegó a partir de una consigna académica.

Un profesor les pidió implementar tecnología para solucionar una problemática real. En ese contexto conocieron la situación de un compañero con hipoacusia que no podía acceder a un audífono y había tenido que abandonar sus estudios. “Fue una trompada para nosotros en decir: ‘¿Cómo la tecnología, nuestros conocimientos, podía ayudarlo?’”, recordó Escobar.

“Ese es el propósito. Ese propósito con el que vos te levantás y decís: ‘Yo no estoy de acuerdo con esto, es algo que me duele y algo que lo quiero resolver’”, sostuvo. Más de una década después de aquellos primeros encuentros universitarios, el proyecto nacido en Jujuy logró expandirse internacionalmente y llevó a Escobar a recibir uno de los principales reconocimientos destinados a jóvenes empresarios del país.