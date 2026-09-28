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28 de septiembre de 2026 - 13:13
Política.

Se presentó en San Salvador el Foro de Concejales de La Libertad Avanza de Jujuy

En la presentación estuvo el presidente de La Libertad Avanza Jujuy, Ezequiel Atauche, quien dijo que “la idea es estar junto a la gente”.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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Durante la mañana de este lunes se presentó en San Salvador de Jujuy el Foro de Concejales de La Libertad Avanza (LLA) de Jujuy. El senador nacional, y presidente de LLA Jujuy, Ezequiel Atauche, participó del lanzamiento y dijo que “es un grupo de Concejales que van a trabajar en nuestras políticas e iniciativas parlamentarias. Es un lugar de mucha unidad, es toda la fuerza del territorio de LLA representada en un solo lugar”.

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“La ciudadanía se puede acercar al Foro, vamos a escuchar sus ideas e iniciativas”, dijo Atauche y agregó que “la idea es estar muy cerca de la gente previo a las elecciones; de la gente es de donde vamos a armar nuestro plan de gobierno”, afirmó.

El Presidente de LLA Jujuy dijo que en el Foro están representadas todas las localidades del interior donde tienen Concejales, “fue una idea de ellos y me pone muy contento que se organicen para servir a la ciudadanía”.

Atauche habló también de la situación actual en la provincia y sostuvo que “el Gobierno no le está dando solución a la gente; creo que el gobierno provincial como municipal están un poco lento y sin escuchar a la ciudadanía”.

“Creo que Jujuy se ha quedado quieta, sin soluciones y eso es lo que venimos a cambiar desde la Libertad Avanza”, finalizó.

“Hemos generado una cantidad importante de proyectos”

El concejal por Capital de LLA, Gustavo Martínez, participó del lanzamiento del Foro y sostuvo que el objetivo del mismo es “unificar criterios en cuanto el trabajo parlamentario que venimos llevando adelante”.

“En lo que va del año nuestra fuerza política generó una cantidad importante de proyectos en cada uno de los distritos de Jujuy”, y agregó que dentro de los objetivos “hay muchos temas que tienen que con infraestructura, transporte, obras y trabajo institucional”.

Martínez dijo que los temas centrales están “estrechamente vinculados con la nueva reunión del Gran Jujuy en la que también se van a unificar muchos criterios. Se han presentado muchos proyectos que tienen mucho en común entre los mismos”, afirmó.

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