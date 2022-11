Este viernes se hace el Festival del Tamal.

“Después de dos años que no pudimos realizarlo en su formato tradicional, vuelve este Festival del Tamal en el lugar que siempre se llevó a cabo: en la Delegación de Villa Jardín de Reyes. Estamos muy contentos, no sólo porque anunciamos que vuelve en su formato tradicional, sino porque tenemos once competidores, diez mujeres y un hombre, a quienes les deseamos suerte”, indicó el secretario de Cultura y Turismo, Luciano Córdoba.

La grilla del Festival del Tamal

Durante el evento habrá un gran festival folclórico con músicos locales como Patricia Ramos, Álvaro Valdiviezo, Esteban Ranzoni, Jujeñas, Daniela Salas, Joaquín López, Becho Riveiro y Salamanqueros.