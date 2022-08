image.png

Bloques de baile por colegios

1°Bloque: horario: de 12 a 12:30

1-Colegio Privado Jean Piaget – Camilo - Vida de Rico.

2-Escuela de Minas”Dr. Horacio Carillo” – Duki, de la Ghetto, Quevedo -Si quieres Frontear.

3- Colegio Secundario N°48 – Tini - Triple T.

4- Bachillerato N° 16 “Paso de Jama” – Duki, Emilia -Esto Recién Empieza.

5-Bachillerato N°21 – FMK, Tiago PZK, Mau y Ricky – Prende la Camara.

6 - Colegio Ipsel- Sofia Reyes, Maria Becerra – Marte.

7- Colegio Informatico Blaise Pascal- Trueno- Dance Crip.

8- Emdei- Sage the Gemini- Tick Tick Boom.

9-E.E.T.N°1 “Humberto Samuel Luna”– Perico – Los angeles Azules, Nicki Nicole- Otra noche

10- Colegio Gianelli- La Konga – Te mentiria.

11- Colegio Secundario N° 54 – Sebastian Yatra – Tacones Rojos.

12- Colegio Secundario N°7 – Perico –Camilo, Shawn Mendez – Kesi Remix.

13- Colegio Secundario N° 62 La Salle – Farruko –Pepas.

14 Colegio N° 2 “Armada Argentina”- Rauw Alejandro – Todo de ti.

Hinchadas del Sábado Estudiantil

2° Bloque: horario: 14 a 15:30

15- Colegio Municipal N°1 “Marina Vilte” – Bad Bunny, Jhay Cortes- Dakiti.

16- Colegio Secundario N°34 – Duki- Top5.

17- Colegio Mayor Jujuy – Dua Lipa- Love Again.

18- Colegio del Salvador – Rombai, Migrantes – Ke tal si nos Escapamos.

19- Colegio Secundario N°1 “Crucero Ara Gral Belgrano” – Lola Indigo, Tini, Belinda – La niña de la Escuela.

20- Colegio Divino Redentor – Migrantes, El Retutu, FMK – Hoy volví a verte.

21- Secundario N°2 "Rocha T. Solorzano - Agapornis, Hernan y la Champions Liga - Flashaste Amor.

22- Colegio Polimodal N°3 - La Konga - Universo Paralelo.

23- Bachillerato N°2 "Gdor. Jorge Villafañe" - Camila Cabello - Don’t Go Yet.

24- Colegio Secundario N°32 - Tiago PZK -Bzrp Music Session Vol. 48.

25- Escuela Provincial de Artes "Danny Ocean, Tini - Tu No Me Conoces"

26- Nuevo Horizonte N°2 "Monterrico" - Paulo Londra - Luces.