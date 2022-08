Compusieron una canción sobre las Malvinas y sus héroes que cantarán este sábado en el 23 de Agosto.

Al respecto David comentó "La idea surgió a partir del acto que tuvimos este año, después tuvimos una charla con los veteranos donde nos contaron su historia, como fue la guerra, fue algo increíble hacer este homenaje a los caídos en las Islas Malvinas, me siento feliz por haberle hecho este homenaje".

La napolitana mide 29 metros por 18 metros, "queremos que la gente la aprecie mucho" dijo con orgullo el estudiante.

Alumnos de la E.E.T N°2 pintando su napolitana Alumnos de la E.E.T N°2 pintando su napolitana para el Sábado Estudiantil

Ex combatientes en la guerra de las Islas Malvinas

Justo Sacarías Reyes fue uno de los ex combatientes que estuvo presente en la E.E.T. N° 2, quien comentó lo agradecido que está con que la juventud se involucre con este tema "Es una satisfacción muy grande que la juventud se compenetre con la gesta de las Malvinas, nosotros pusimos cuerpo y alma para ir a recuperar lo que es nuestro, ellos todavía no habían nacido y nosotros lo hicimos con amor con corazón y principalmente por nuestro símbolo patrio que es la bandera nacional, creo que eso nos llevó nos inspiró para ir y estar presente para nuestra soberanía".

Lo que están haciendo haciendo ahora los chicos por los 40 años de malvinas, nos llena de emoción de alegría, y creo que toda la gente joven debe estar presente. Lo que están haciendo haciendo ahora los chicos por los 40 años de malvinas, nos llena de emoción de alegría, y creo que toda la gente joven debe estar presente.

Charla con los estudiantes

"Nosotros vinimos cuando la ya habían terminado, los felicitamos y les contamos un poco de nuestra historias, y los chicos se emocionaron también" comentó el ex combatiente.

El sábado estudiantil sentiremos mucha emoción y seguramente algunas lágrimas se nos van a caer. El sábado estudiantil sentiremos mucha emoción y seguramente algunas lágrimas se nos van a caer.

"Yo le diría a los chicos que sigan con esa fuerza, y el día de mañana que ellos sean profesionales, y si aún las Malvinas no nos pertenecen, que sea ellos los encargados de recuperarlas pero no como nosotros con las armas sino como dice el himno 'con la pluma y la palabra', ellos son más indicados que nosotros" dijo emocionado el ex combatiente Justo Sacarías Reyes.

FNE 2022 - LA EET 2 HIZO UN HOMENAJE A MALVINAS