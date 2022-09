La corona debe pesar 300 gramos. La corona debe pesar 300 gramos.

¿Se realizan réplicas de las coronas de la FNE?

En cuanto a las coronas de representante capital, provincial y nacional Gustavo destacó que no se realizan réplicas, "se lleva siempre la misma corona en custodia. Por ahí cuando se colocan las coronas y se caen, se desueldan, y ahí sí las corregimos para que estén bien".

GUSTAVO Y ROSA, LOS ORFEBRES QUE REALIZAN CORONAS PARA LA FNE

La familia Carrasco son los encargados de realizar 100 cadenitas todos los años, "hacemos 60 cadenitas para capital, y 40 para provincial y nacional" comentó Gustavo.

Rosa es su madre y quien realiza esta tarea hace décadas junto a su marido, y hoy con su hijo, "acá en la casa colaboran todos, cuando hay apuro, como ahora. La fiesta de los estudiantes es muy linda para que los chicos la puedan disfrutar, el año pasado sí se hizo y bueno este año también".

Representantes por todo el país tiene una cadenita de la FNE

Rosa comenta que siempre que viaja se encuentra con una ex reina que recuerda esa medallitas de la FNE que recibió "Yo voy a muchas ferias artesanales de todo el país y siempre me encuentro con alguna reina que me comenta que ya está oscura su medallita porque la tienen de muchísimos años entonces yo se la cambio por una nueva".