FNE 2024: gran recibimiento a Mateo Ybarrola en Humahuaca

Horas atrás, pocos minutos después de haber escuchado su nombre como el Paje 10, el joven pidió "disfrutar y no competir" y dijo que el evento que lo consagró "se da una sola vez en la vida" y que "la competencia tiene que quedar de lado".

"Creo que la elección del Paje 10 se adaptó muy bien estos años en la Fiesta Nacional de los Estudiantes y tomó más relevancia a medida que pasan los años", y subrayó que “lo principal es pasarla bien, es una experiencia que se da una sola vez en la vida”.

“La juventud pasa tan rápido y a veces solo pensamos en competir. Yo los vi a todos los chicos disfrutando y había muy buena onda entre todos", indicó el estudiante. "En el momento dejé un mensaje igual que en la elección de Humahuaca, al principio pensé que salió horrible pero después lo vi y no estuvo tan mal".

Finalmente, y en alusión a los motivos por los cuales fue elegido Paje 10, el estudiante agregó: "Simplemente sé que me eligieron, quizás vieron el carisma, como bailaba, pero nunca pensé que me iban a elegir, no tuve en cuenta al jurado".

PAJE 10.jpg Mateo Ybarrola, Paje 10 de la FNE 2024

Agenda completa de la FNE 2024

Lunes 23 de septiembre - 16 a 22 horas - Exposición de carrozas

Lunes 23 de septiembre - 21 horas - Elección Provincial

Martes 24 de septiembre - 8:30 horas - Congreso de la Juventud

Martes 24 de septiembre - 20:00 horas - Desfile grupo A

Miércoles 25 de septiembre - 8:30 horas - Congreso de la Juventud

Miércoles 25 de septiembre - Exposición de carrozas

Jueves 26 de septiembre - Desfile grupo B

Viernes 27 de septiembre - 21 horas - Elección Nacional

Sábado 28 de septiembre - 18 horas - Entrega de premios

