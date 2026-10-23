Gastos hormiga: cuánto se va por mes en “pequeñeces” y cómo convertirlo en la cuota de un terreno propio

Pocas personas los anotan y casi nadie los extraña cuando no están: son los llamados gastos hormiga . Se trata de consumos chicos y cotidianos que, de a uno, no parecen afectar el bolsillo. Pero mes a mes se llevan una parte importante del sueldo sin que se note.

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El café de la mañana camino al trabajo, el snack o la bebida del kiosco, la comida pedida por aplicación “porque no hubo tiempo de cocinar”, la suscripción a una plataforma que hace meses no se usa, el remis para tramos cortos o los cargos de la tarjeta por compras impulsivas en línea. Ninguno parece decisivo. Todos juntos, sí.

Un ejercicio simple sirve para dimensionar el impacto. Con valores aproximados:

Total: cerca de $188.000 por mes. Es más que la cuota inicial de un lote en Tipuana ($154.000) y casi lo mismo que la de Nuevo Alisos etapa 3 ($189.000).

“No se trata de dejar de darse gustos, sino de elegir a qué destinar el dinero. Muchas personas creen que no pueden ahorrar, pero cuando revisan sus consumos chicos descubren que ahí tienen la cuota de su terreno”.

Gastos hormiga: cuánto se va por mes en "pequeñeces" y cómo convertirlo en la cuota de un terreno propio

Del gasto que se evapora a un bien que queda

A diferencia de un consumo que dura minutos, la cuota de un lote es ahorro e inversión en un bien concreto. Es la base para la casa propia, un patrimonio familiar o un proyecto a futuro. Además, la tierra es uno de los resguardos de valor más elegidos por las familias argentinas.

Con esta idea, la desarrolladora lanzó “Octubre de Dueños”, una promoción vigente del 8 al 31 de octubre. Permite elegir un lote en tres desarrollos de la provincia con financiación propia, 100% financiado, cuotas ajustables por ICAC y 20% de descuento por pago de contado.

Los desarrollos

Loteo Tipuana – Ruta 9, km 14

Acceso pavimentado desde Ruta 9. Lotes de 15 × 30 m, es decir, 450 m² para proyectar el futuro.

Entregas desde $120.000 + 150 cuotas desde $154.000.

Precio de contado desde $18.480.000 (con 20% de descuento).

Recorrido virtual: www.tipuana360.com

El Nogal – Los Alisos

Detrás del barrio Navea y frente al ingreso de Ruta 8. Lotes de 10 × 30 m (300 m²).

Entrega de $180.000 + 132 cuotas desde $204.000.

Precio de contado desde $21.680.000.

Más información: www.elnogal360.com

Nuevo Alisos – Etapa 3

En Los Alisos, Nueva Zona Sur de Jujuy.

Entrega de $180.000 + 132 cuotas desde $189.000.

Precio de contado: $20.080.000.

Más información: www.nuevoalisos360.com

Invitación: atención en el loteo Tipuana este lunes 26

Para quienes quieran conocer el barrio en persona, la empresa invita al público a una jornada de atención comercial en el propio loteo Tipuana, en el acceso al proyecto:

Lunes 26 de octubre

De 13 a 18 h

Ruta N.º 9, km 14, El Ceibal

Llegar es fácil: el loteo está sobre la Ruta 9, con acceso directo y a minutos de la ciudad. Los interesados podrán recorrer los lotes, hacer consultas y llevarse toda la información sin turno previo. Se mantienen las condiciones de la promoción: entregas desde $120.000 y hasta 150 cuotas, o 20% de descuento de contado.

Quienes prefieran verlo antes pueden recorrer el loteo completo en 360° desde el celular en tipuana360.com.

Cómo consultar

Las consultas se reciben por WhatsApp al 388 462 4099, o enviando por mensaje privado la palabra “NOGAL”, “ALISOS” o “TIPUANA” para coordinar una visita. La promoción es exclusiva de Agostini Desarrollos Inmobiliarios.

Promoción válida del 8 al 31/10/2026. Cuotas ajustables por ICAC; su monto depende del plazo elegido y del anticipo entregado. Montos sujetos a modificación sin previo aviso. Los valores de los gastos cotidianos mencionados son estimativos y solo sirven como ejemplo.

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