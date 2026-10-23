viernes 23 de octubre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
23 de octubre de 2026 - 07:01
gastos

Gastos hormiga: cuánto se va por mes en "pequeñeces" y cómo convertirlo en la cuota de un terreno propio

Un café al paso, la gaseosa del kiosco, el delivery del fin de semana. Sumados a fin de mes, esos gastos pueden igualar la cuota de un lote. En el marco de la promoción “Octubre de Dueños”, Agostini Desarrollos Inmobiliarios ofrece terrenos en Jujuy con entregas desde $120.000 y cuotas desde $154.000.

+ Seguir en
Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Gastos hormiga: cuánto se va pormes en “pequeñeces” y cómo convertirlo en la cuota de un terreno propio

Gastos hormiga: cuánto se va por mes en “pequeñeces” y cómo convertirlo en la cuota de un terreno propio

Pocas personas los anotan y casi nadie los extraña cuando no están: son los llamados gastos hormiga. Se trata de consumos chicos y cotidianos que, de a uno, no parecen afectar el bolsillo. Pero mes a mes se llevan una parte importante del sueldo sin que se note.

Lee además
Agostini Desarrollos Inmobiliarios.
Agostini.

¡Invertí en tu futuro con Lote Fácil en Jujuy!
Super Sale de Agostini Desarrollos Inmobiliarios.
Jujuy.

Del 14 al 23 de noviembre, Super Sale de Agostini Desarrollos Inmobiliarios

El café de la mañana camino al trabajo, el snack o la bebida del kiosco, la comida pedida por aplicación “porque no hubo tiempo de cocinar”, la suscripción a una plataforma que hace meses no se usa, el remis para tramos cortos o los cargos de la tarjeta por compras impulsivas en línea. Ninguno parece decisivo. Todos juntos, sí.

La cuenta que pocos hacen

Un ejercicio simple sirve para dimensionar el impacto. Con valores aproximados:

  • Un café para llevar en días hábiles (unos $3.000 × 22 días): $66.000 por mes.
  • Gaseosa o snack del kiosco (unos $2.500 × 20 veces): $50.000 por mes.
  • Un delivery cada fin de semana (unos $15.000 × 4): $60.000 por mes.
  • Una suscripción digital que no se usa: alrededor de $12.000 por mes.

Total: cerca de $188.000 por mes. Es más que la cuota inicial de un lote en Tipuana ($154.000) y casi lo mismo que la de Nuevo Alisos etapa 3 ($189.000).

“No se trata de dejar de darse gustos, sino de elegir a qué destinar el dinero. Muchas personas creen que no pueden ahorrar, pero cuando revisan sus consumos chicos descubren que ahí tienen la cuota de su terreno”.

Gastos hormiga: cuánto se va por mes en "pequeñeces" y cómo convertirlo en la cuota de un terreno propio

Gastos hormiga: cuánto se va por mes en "pequeñeces" y cómo convertirlo en la cuota de un terreno propio

Del gasto que se evapora a un bien que queda

A diferencia de un consumo que dura minutos, la cuota de un lote es ahorro e inversión en un bien concreto. Es la base para la casa propia, un patrimonio familiar o un proyecto a futuro. Además, la tierra es uno de los resguardos de valor más elegidos por las familias argentinas.

Con esta idea, la desarrolladora lanzó “Octubre de Dueños”, una promoción vigente del 8 al 31 de octubre. Permite elegir un lote en tres desarrollos de la provincia con financiación propia, 100% financiado, cuotas ajustables por ICAC y 20% de descuento por pago de contado.

Los desarrollos

Loteo Tipuana – Ruta 9, km 14

Acceso pavimentado desde Ruta 9. Lotes de 15 × 30 m, es decir, 450 m² para proyectar el futuro.

Entregas desde $120.000 + 150 cuotas desde $154.000.

Precio de contado desde $18.480.000 (con 20% de descuento).

Recorrido virtual: www.tipuana360.com

El Nogal – Los Alisos

Detrás del barrio Navea y frente al ingreso de Ruta 8. Lotes de 10 × 30 m (300 m²).

Entrega de $180.000 + 132 cuotas desde $204.000.

Precio de contado desde $21.680.000.

Más información: www.elnogal360.com

Nuevo Alisos – Etapa 3

En Los Alisos, Nueva Zona Sur de Jujuy.

Entrega de $180.000 + 132 cuotas desde $189.000.

Precio de contado: $20.080.000.

Más información: www.nuevoalisos360.com

Invitación: atención en el loteo Tipuana este lunes 26

Para quienes quieran conocer el barrio en persona, la empresa invita al público a una jornada de atención comercial en el propio loteo Tipuana, en el acceso al proyecto:

  • Lunes 26 de octubre
  • De 13 a 18 h
  • Ruta N.º 9, km 14, El Ceibal

Llegar es fácil: el loteo está sobre la Ruta 9, con acceso directo y a minutos de la ciudad. Los interesados podrán recorrer los lotes, hacer consultas y llevarse toda la información sin turno previo. Se mantienen las condiciones de la promoción: entregas desde $120.000 y hasta 150 cuotas, o 20% de descuento de contado.

Quienes prefieran verlo antes pueden recorrer el loteo completo en 360° desde el celular en tipuana360.com.

Cómo consultar

Las consultas se reciben por WhatsApp al 388 462 4099, o enviando por mensaje privado la palabra “NOGAL”, “ALISOS” o “TIPUANA” para coordinar una visita. La promoción es exclusiva de Agostini Desarrollos Inmobiliarios.

Promoción válida del 8 al 31/10/2026. Cuotas ajustables por ICAC; su monto depende del plazo elegido y del anticipo entregado. Montos sujetos a modificación sin previo aviso. Los valores de los gastos cotidianos mencionados son estimativos y solo sirven como ejemplo.

Contenido externo

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

¡Invertí en tu futuro con Lote Fácil en Jujuy!

Del 14 al 23 de noviembre, Super Sale de Agostini Desarrollos Inmobiliarios

Extienden la Feria de Lotes Exclusiva de Agostini Desarrollos Inmobiliarios

Agostini Desarrollos Inmobiliarios anuncia el ¡último Viernes de Dueños!

La Quiaca: vecinos y comerciantes marcharon contra las restricciones del ARCA

Lo que se lee ahora
la quiaca: vecinos y comerciantes marcharon contra las restricciones del arca
Jujuy.

La Quiaca: vecinos y comerciantes marcharon contra las restricciones del ARCA

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Sorteo ingreso a primer año.
Educación.

Ingreso a primer año en Jujuy: se realizó el sorteo de las escuelas con sobredemanda

Julián Tejerina, el jujeño que padece cáncer y que muestra el proceso para ayudar a otros.
Fortaleza.

El jujeño que enfrentó dos tumores y compartió cada quimio para dar esperanza: "Tengo que seguir"

Accidente fatal. video
Policiales.

Accidente fatal en Jujuy: un motociclista murió sobre Ruta 2

Desde el 21 de octubre rige la veda de pesca en Jujuy: qué establece la resolución
Jujuy

Comenzó la veda de pesca en Jujuy y advierten sobre sanciones por incumplimiento

Ley Penal Juvenil (foto generada con IA) Un adolescente reconoció seis delitos en un juicio abreviado. La Justicia homologó el acuerdo y dispuso un acompañamiento interdisciplinario.
Justicia.

Ley Penal Juvenil: Jujuy realizó la primera declaración de responsabilidad penal de un adolescente

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel