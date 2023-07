Gerardo Morales: "Nunca más a la violencia y corrupción"

"Hubo producción de litio, desarrollo del cannabis, más trabajo para los jujeños, bajamos la mortalidad infantil, la materna, el embarazo adolescente, entre otros indicadores", dijo y agregó que "todo lo pudimos lograr por la paz. Durante los últimos 4 años, el presidente Fernández cada vez que me vio me pidió que indulte a Milagro Sala, yo siempre le dije que no porque ese fue el problema que nos impedía proyectarnos a futuro. Eso no me perdonó el Gobierno".