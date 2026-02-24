Habrá cortes parciales y desvíos nocturnos en avenida Santibáñez por obras

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó que se realizarán trabajos de excavación sobre avenida Santibáñez , en el tramo comprendido entre Benito Bárcena y Patricias Argentinas, lo que implicará restricciones en la circulación vehicular durante varios días.

Servicio. Después de carnaval, este será el cronograma de castraciones en San Salvador de Jujuy

Según detallaron desde la Secretaría de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, las tareas se llevarán a cabo este miércoles 25 de febrero, entre las 00:00 y las 06:00 horas, para la instalación de cañeros y tendido de conductores subterráneos de media tensión.

Además, los trabajos continuarán en horarios nocturnos desde el miércoles 25 de febrero hasta el domingo 1 de marzo, en el rango horario de 22:00 a 06:00. Durante esos días, se dispondrá de personal de tránsito en los cruces de calzada afectados para ordenar la circulación y garantizar la seguridad vial.

Desde el municipio solicitaron a los conductores circular con máxima precaución, respetar la señalización dispuesta en la zona y atender las indicaciones del personal apostado en el lugar. Asimismo, recomendaron planificar recorridos alternativos para evitar demoras durante el desarrollo de las tareas.

Cambios en el tránsito en dos zonas muy transitadas de San Salvador de Jujuy

Avenida Savio (3).jpeg Avenida Savio.

Durante la jornada del miércoles 25 de febrero, automovilistas que circulen por San Salvador de Jujuy deberán tener en cuenta modificaciones temporales en el tránsito debido a trabajos de mantenimiento y reparación en distintos puntos de la ciudad. Las intervenciones afectarán sectores de avenida General Savio y avenida Balbín.

Según informaron desde el área de Servicios Públicos del municipio, en avenida Savio se realizará el retiro de ornamentación lumínica entre las 8 y las 14 horas. Por ese motivo, la circulación quedará habilitada a media calzada en el sentido de egreso hacia el casco céntrico, por lo que se solicita circular con precaución.

En tanto, en avenida Balbín, entre Las Llamas y Las Vicuñas, se llevarán adelante tareas de reparación de la calzada durante los días 25 y 26 de febrero. A raíz de estos trabajos, el tránsito hacia el Puente San Martín será desviado por la colectora del sector.