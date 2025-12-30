Horarios de las misas de Acción de Gracias y Solemnidad de María en Jujuy

Las comunidades católicas de San Salvador de Jujuy, Palpalá y Perico dieron a conocer los horarios de las celebraciones por el 31 de diciembre y el 1 de enero, en el marco de la acción de gracias y la solemnidad de María, Madre de Dios.
A continuación, el detalle completo y ordenado de las misas previstas en cada parroquia.
Basílica San Francisco (1)
Palpalá Parroquia Espíritu Santo 31 de diciembre: 7:00 y 20:30 1 de enero: 8:30, 10:30 y 20:00 Parroquia San Ignacio 31 de diciembre: 17:30 1 de enero: 17:30 Señor y Virgen del Milagro Sagrado Corazón de Jesús 31 de diciembre: 19:00 1 de enero: 9:30 San Expedito 31 de diciembre: 20:30 1 de enero: 10:45 San José 31 de diciembre: 22:00 1 de enero: 8:00 Virgen de Urkupiña 31 de diciembre: 20:00 1 de enero: 20:00 Santa Rita de Casia Medalla Milagrosa La Merced San Cayetano 31 de diciembre: 19:30 1 de enero: 19:30 Perico Parroquia Santa María de los Ángeles Santo Domingo 31 de diciembre: 20:00 1 de enero: 20:00 Parroquia San José 31 de diciembre: 21:00 1 de enero: 10:30 y 20:00
