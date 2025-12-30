martes 30 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
30 de diciembre de 2025 - 12:32
Atención.

Horarios de las misas de Acción de Gracias y Solemnidad de María en Jujuy

Este 31 de diciembre se realizarán las misas de Acción de Gracias en la previa de la celebración de Año Nuevo y el 1 de enero la Solemnidad de María¿.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Horarios de misas (Foto: Basílica de San Francisco)

Horarios de misas (Foto: Basílica de San Francisco)

Las comunidades católicas de San Salvador de Jujuy, Palpalá y Perico dieron a conocer los horarios de las celebraciones por el 31 de diciembre y el 1 de enero, en el marco de la acción de gracias y la solemnidad de María, Madre de Dios.

Lee además
viajar a ultimo momento para ano nuevo a jujuy: cuanto cuesta llegar en avion este 30 y 31 de diciembre
Vuelos.

Viajar a último momento para Año Nuevo a Jujuy: cuánto cuesta llegar en avión este 30 y 31 de diciembre
Accidentes en Jujuy - Imagen de archivo
Informe.

En 2025 crecieron los accidentes en Jujuy: el rol de las motos y el aumento de víctimas

A continuación, el detalle completo y ordenado de las misas previstas en cada parroquia.

San Salvador de Jujuy

Iglesia Catedral

  • 31 de diciembre: 8:00 y 20:00
  • 1 de enero: 20:00

Basílica de San Francisco

  • 31 de diciembre: 7:30 y 20:00
  • 1 de enero: 11:30 y 20:00

Parroquia San Lucas

  • 31 de diciembre:
    • 19:30 – Capilla María Reina de la Paz
    • 19:30 – Capilla Virgen de Itatí
    • 21:00 – Sede parroquial
  • 1 de enero:
    • 19:30 – Sede parroquial

Parroquia Sagrada Familia

  • 31 de diciembre: 18:30
  • 1 de enero: 18:30

Nuestra Señora de Nieva

  • 31 de diciembre: 20:00
  • 1 de enero: 20:00

Basílica San Francisco (1)

Palpalá

Parroquia Espíritu Santo

  • 31 de diciembre: 7:00 y 20:30
  • 1 de enero: 8:30, 10:30 y 20:00

Parroquia San Ignacio

  • 31 de diciembre: 17:30
  • 1 de enero: 17:30

Señor y Virgen del Milagro

  • 31 de diciembre: 19:00

Sagrado Corazón de Jesús

  • 31 de diciembre: 19:00
  • 1 de enero: 9:30

San Expedito

  • 31 de diciembre: 20:30
  • 1 de enero: 10:45

San José

  • 31 de diciembre: 22:00
  • 1 de enero: 8:00

Virgen de Urkupiña

  • 31 de diciembre: 20:00
  • 1 de enero: 20:00

Santa Rita de Casia

  • 31 de diciembre: 21:30

Medalla Milagrosa

  • 31 de diciembre: 22:30

La Merced

  • 31 de diciembre: 19:00

San Cayetano

  • 31 de diciembre: 19:30
  • 1 de enero: 19:30

Perico

Parroquia Santa María de los Ángeles

  • 31 de diciembre: 19:00

Santo Domingo

  • 31 de diciembre: 20:00
  • 1 de enero: 20:00

Parroquia San José

  • 31 de diciembre: 21:00
  • 1 de enero: 10:30 y 20:00

Si querés sumar los horarios de tu parroquia podés enviarnos al 3885007777.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Viajar a último momento para Año Nuevo a Jujuy: cuánto cuesta llegar en avión este 30 y 31 de diciembre

En 2025 crecieron los accidentes en Jujuy: el rol de las motos y el aumento de víctimas

Cuándo es el encuentro de pesebres en cada localidad

Cómo estará el tiempo en Jujuy el miércoles 31 de diciembre

Investigan el hallazgo de un cuerpo en una zanja en La Quiaca

Lo que se lee ahora
clima en jujuy: alerta por tormentas en casi toda la provincia
Atención.

Clima en Jujuy: alerta por tormentas en casi toda la provincia

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Aumentos de verduras video
Mercados.

Por los temporales en Jujuy, tres verduras registraron aumentos significativos: cuáles son

Se viene Verano Activo en San Salvador de Jujuy (Archivo)
Bienestar.

Atención adultos de San Salvador de Jujuy: cuándo comienza Verano Activo y cómo anotarse

Clima en Jujuy: alerta por tormentas en casi toda la provincia
Atención.

Clima en Jujuy: alerta por tormentas en casi toda la provincia

Pelea de un ex Gimnasia de Jujuy en un partido de fútbol 5 video
Violencia.

El video de la feroz pelea de un ex Gimnasia de Jujuy en un partido de fútbol 5

Carne - Foto de archivo | Todo Jujuy
Consumo.

Jujuy: el precio de la carne llega a Año Nuevo sin aumentos, pero el consumo sigue en baja

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel