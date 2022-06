Razones para castrar a tu mascota

1 - Les da una vida más larga y sana: la esterilización ayuda a las hembras a prevenir infecciones uterinas y el cáncer de mama. Si la castración se hace antes del primer celo tiene una mejor protección de estas enfermedades.

En los machos previene el cáncer de testículos, sobre todo si se realiza antes de los 6 meses de edad.

3 - No entrará en celo: las mascotas no harán ruidos, no orinarán tan frecuentemente ni mancharán la casa con sangre.

4 - El macho no querrá vagar fuera de casa, excavar ni hacer nada para escapar.

5 - No engorda a la mascota: mucha gente usa esta excusa pero el animal permanecerá reluciente mientras continúa haciendo ejercicio y consumo controlado de comida.