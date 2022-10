En ese sentido, Gladys Rivas, encargada de ANSES, brindó detalles: "Lo podemos tramitar desde acá, sin necesidad de que las personas se trasladen a San Salvador de Jujuy", explicó y remarcó que "no es para todos, se está haciendo un importante cruce de datos entre ANSES conjuntamente con la AFIP de todos los movimientos bancarios o tarjetas que hayan tenido".

Aclaró que aunque el beneficiario haya recibido el IFE anterior, "no significa que esté en condiciones de cobrar este. Las personas que no son contenidas por el sistema y no estén recibiendo nada si podrán adquirirlo", añadió.

Cabe destacar que el IFE 5 de ANSES es un beneficio de $45.000 que se depositarán en dos pagos de $22.500 en noviembre y diciembre de este año.

¿Cómo se realiza la inscripción de manera online?

IFE 5 de ANSES: ¿Quiénes serán los únicos que lo cobrarán? IFE 5 de ANSES.

Aquellas personas que quieran anotarse de manera virtual deberán ingresar a mi ANSES, con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad social. Luego, el sitio guiará al usuario con la información que se debe completar en la declaración jurada.

Posteriormente, se realizará el cruce de datos para determinar los consumos, bienes y patrimonio del solicitante, y así aprueba o no la entrega del refuerzo. Al respecto, es importante aclarar que, en el caso de personas de 18 a 24 años, el control socioeconómico se le realizará también a su grupo familiar.

La primera cuota del IFE 5 de ANSES de $22.500 se comenzará a pagar a partir del 14 de noviembre en todo el país.

IFE 5 de ANSES: ¿Qué se necesita para la inscripción?

En cualquiera de las instancias, se deberá entregar una Declaración Jurada donde se evaluarán los consumos, bienes y patrimonios de cada solicitante. Quienes desean percibir este beneficio no deberán tener asociados a su nombre los siguientes bienes:

-Rodados (automotores, motocicletas y otros) que tengan menos de 10 años de antigüedad.

-Inmuebles.

-Consumos de tarjeta de crédito y/o débito en los últimos 2 meses.

-Plazos fijos y bonos en los últimos 6 meses.

-Acreditación en cuentas bancarias en los últimos 2 meses.

-Compras en moneda extranjera en los últimos 6 meses.

-Obra social o prepaga.

Bono IFE 5 de ANSES: ¿Cuáles son los requisitos?

-El beneficio será otorgado a aquellos que cumplan los siguientes requisitos:

-Tener entre 18 y 64 años.

-No poseer trabajo registrado ni ingresos de ningún tipo.

-No ser titular de ninguna prestación (jubilación, pensión, AUH, AUE, SUAF, Progresar, Desempleo y Potenciar Trabajo, entre otras).

-No contar con Obra social o bienes registrados.

