“Hasta el 23 estuvimos con incendios, pero el 24 vino el milagro de Navidad y las lluvias que cayeron en toda la provincia hicieron que se extingan los focos activos. Si bien no se apagaron, están totalmente controlados”, explicó el director de Incendios en Vegetación y Emergencias Ambientales, Alejandro Cooke.

“No hay incendios pero no están extinguidos, esto quiere decir que los troncos de mayor tamaño y las raíces siguen prendidas en el centro. Si sale el sol y no lo atendemos podría iniciar nuevamente un incendio, pero está controlado y no va a salir de ahí”, explicó el funcionario.