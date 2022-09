Incendios: vuelven las clases en las zonas afectadas

Se trabajó sobre una cantidad de 1.500 metros lineales y 1800 metros curvas, con el objetivo que el fuego no llegue al Parque Nacional Calilegua. El fuego no avanzó mucho durante la jornada y no ingresó al Parque Nacional Calilegua. De la localidad de Yuto a Libertador, pasando por todos los pueblos, está totalmente prohibido el uso de drones debido al trabajo de los aviones hidrantes a baja altura.

Copyright © TodoJujuy.com Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.