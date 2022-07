En sus palabras muestra un ímpetu de esfuerzo y superación que quiere contagiar a otras personas, “todos los chicos de talla baja pueden sumarse y ser incluidos en el deporte, solo tienen que dar su máximo esfuerzo. Mi objetivo es seguir adelante, entrenar, no rendirme jamás y demostrarle al mundo que nosotros podemos, que no somos débiles como muchos piensan ”.

cd5dae52-436b-4f4b-8fd6-3021bd51c7f5.jpg Invitan a todos los que quieran sumarse y apoyar al equipo que representa a Jujuy.

"No se escondan"

En ese sentido, dejó un mensaje muy importante: “A las personas de talla baja de Jujuy les digo que no se escondan, que salgan a la calle y que luchen por cumplir sus sueños”.

Asimismo sostuvo que “yo sufrí mucha discriminación en la primeria y secundaria, me decían cosas muy feas, pero todo eso me hizo más fuerte y me ayudó a superarme cada vez más. Lo más triste de todo es que muchos de los papás de los chicos que me discriminaban sabían lo que me hacían y nunca hacían nada”.

talla baja 21.jpg Inclusión: el equipo jujeño de talla baja busca ayuda.

Cristian también contó que desde hace años que existe este equipo y que fue creciendo, “vamos bien, ya somos 11 jugadores y buscamos más. Queremos que todos se sumen, que no tengan miedo y vengan a divertirse. Lamentablemente no todos pueden ir a entrenar porque viven lejos”.

Explicó que los jugadores son de diferentes lugares de la provincia de Jujuy como ser El Piquete, San Pedro, Libertador, Perico, San Salvador de Jujuy.

Entrenan miércoles, jueves y viernes en Perico, al frente de la vieja terminal. “Necesitamos ayuda de las autoridades y políticos para que nos respalden en nuestro entrenamiento y cuando tengamos que viajar a jugar a otras provincias”, expresó.

Por último destacó que “me gustaría jugar en la Selección Argentina de talla baja y si doy mi máximo esfuerzo lo voy a lograr. Hay que dar todo y estar siempre con la cabeza en alto”.

Quienes deseen sumarse pueden comunicarse con él al siguiente número de teléfono: 3884546134.

8115615b-bb0c-4b94-8431-397aee235130.jpg La importancia de la inclusión a través del deporte.