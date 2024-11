Influencer jujeño perdió su drone en el Parque Xibi Xibi y pide ayuda para recuperarlo

Marín explicó que el aparato, equipado con un sistema de retorno automático, debería haber vuelto de forma segura a su ubicación inicial tras la pérdida de señal, una medida de seguridad que el drone no activó, dejándolo completamente desorientado. "Estaba sobrevolando el sector entre los puentes Necochea y Lamadrid, y de repente falló todo el sistema. No solo perdí la señal, sino que tampoco logró regresar al lugar de despegue. No sé dónde fue a parar", expresó Marín.