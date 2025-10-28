martes 28 de octubre de 2025

28 de octubre de 2025 - 08:43
Clima.

Ingresa un frente de aire polar al país: qué va a pasar en Jujuy

Llega un frente de aire polar al país lo que va a generar un importante descenso en las temperaturas, hasta llegar a los 0º en algunos lugares.

María Florencia Etchart
María Florencia Etchart
Ingresa un frente de aire polar al país: qué va a pasar en Jujuy

Ingresa un frente de aire polar al país: qué va a pasar en Jujuy

El ingreso de un frente de aire polar comenzó a sentirse con fuerza en gran parte del país, afectando principalmente al centro y norte de Argentina. Impulsada por vientos del sector sur, esta masa de aire frío de origen marítimo está provocando un descenso térmico muy marcado para esta época del año, con temperaturas mínimas cercanas a los 0 °C en varias provincias del centro. ¿Qué va a pasar con el clima en Jujuy?

frío extremo.jpg

Condiciones frías y posibles heladas en el norte argentino

En Jujuy, el impacto de este frente se hará sentir entre la noche del lunes y la mañana del martes, con un marcado descenso de las temperaturas y la posibilidad de heladas débiles en zonas de los Valles y la Quebrada.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que las mínimas podrían ubicarse entre los 2 °C y 4 °C en localidades como San Salvador y Palpalá, mientras que en sectores del interior, especialmente en áreas rurales y de altura, no se descartan valores por debajo de los 0 °C.

Frío (imagen ilustrativa).
Frío (imagen ilustrativa).

Frío (imagen ilustrativa).

Martes: el día más frío de la semana

El momento de mayor intensidad del fenómeno se espera durante la madrugada y la mañana del martes 28. En ese período podrían registrarse las temperaturas más bajas del mes, con heladas generalizadas en el centro del país y condiciones frías también en el norte.

A pesar de que el aire frío persistirá durante el miércoles, se prevé una leve mejora hacia la tarde, cuando el viento rote nuevamente al norte y comience un paulatino ascenso térmico.

Heladas tardías y preocupación en el campo

Si bien en Jujuy el impacto sobre los cultivos sería menor que en la zona pampeana, el descenso térmico genera alerta entre productores agrícolas, especialmente en zonas de altura donde la helada puede afectar plantaciones de hortalizas y frutales.

En el resto del país, el riesgo principal se concentra en los cultivos de trigo y cebada del sur bonaerense y el este de La Pampa, donde las heladas tardías podrían ocasionar daños puntuales.

Recuperación térmica hacia mitad de semana

El aire polar tendrá una permanencia breve pero intensa. A partir del jueves, el ambiente se tornará más templado en Jujuy y el resto del norte argentino, con temperaturas que volverán a valores más habituales para la época.

Sin embargo, hacia el fin de semana se anticipa un nuevo período de inestabilidad, con posibles chaparrones y nubosidad variable.

