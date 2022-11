Complejo ministerial Ministerio de Educación.jpg Ministerio de Educación y el ingreso a 1er año

El Ministerio subrayó para información de los alumnos, padres, madres y tutores, que a partir de las 00 del miércoles 23 y hasta las 24 del viernes 25 de noviembre, estará disponible el formulario para la anotación de los alumnos ingresantes al ciclo lectivo 2023.

Los interesados en anotarse para esta segunda etapa para poder ingresar a los distintos establecimientos educativos del nivel medio de la provincia de Jujuy, pueden hacerlo a través de la dirección http://ingreso2023.jujuy.edu.ar/.

Eduardo Vega, director de Nivel Secundario del Ministerio de Educación, confirmó que hubo demoras en las escuelas que no hicieron la carga, o se equivocaron al hacerlo. “Los inconvenientes generales son por reclamos de algunos padres que no comprendían o por no haber ingresado”.

“Las críticas por la modalidad del sorteo son válidas, pero tratamos de llevar adelante el ingreso”, aclaró Vega, y dijo que en escuelas del interior de la provincia el tema es menos complejo, “por ser localidades más chicas”.

“Los padres debían acudir a las instituciones a confirmar el lugar obtenido, pero evidentemente hay padres que no lo hicieron y por eso hay vacantes”, indicó el funcionario. “Igual esta gente está habilitada para la preinscripción de esta semana”, subrayó.

¿Quiénes pueden anotarse?

La segunda instancia se habilita para aquellos alumnos que no fueron asignados en la primera instancia, o no confirmaron su inscripción después de haber sido asignados en la primera parte de la etapa que finalizó la semana pasada.

Aclararon desde el organismo provincial que tiene a su cargo la organización de las anotaciones, que los interesados deben ingresar con el mismo código que la escuela primaria otorgó en la constancia de alumno regular.