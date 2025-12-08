miércoles 10 de diciembre de 2025

8 de diciembre de 2025 - 15:04
Educación.

Ingreso a primer año: el miércoles será el último sorteo de vacantes en Jujuy

El miércoles 10 de diciembre a las 16, INPROJUY realizará el último sorteo de asignación de momentos para el ingreso a primer año 2026 en 10 colegios de Jujuy.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
ingreso primer año

El miércoles 10 de diciembre a las 16 se realizará en la sede de INPROJUY el tercer y último sorteo de asignación de vacantes para el ingreso a primer año del ciclo lectivo 2026 en Jujuy. La instancia alcanza a las escuelas secundarias que, luego de la tercera preinscripción, registraron más aspirantes que bancos disponibles.

Desde el Ministerio de Educación explicaron que el “momento” es un día, hora, minuto y segundo que se asigna por sorteo a cada institución con sobredemanda y se usa para ordenar la adjudicación de vacantes entre los preinscriptos. No otorga el banco de manera automática, pero define el orden de prioridad con el que luego se asignarán los lugares.

ingreso a primer año
Hoy vence el plazo para confirmar la inscripción para el ingreso a primer año (imagen realizada con IA)

Hoy vence el plazo para confirmar la inscripción para el ingreso a primer año (imagen realizada con IA)

Los diez colegios que van al sorteo

Según el detalle oficial, diez colegios participarán de este último sorteo de momentos por tener más inscriptos que vacantes:

  • Centro Polivalente de Arte “Profesor Luis Alberto Martínez”: 205 preinscriptos para 29 vacantes.

  • Escuela de Comercio Nº 2 “Malvinas Argentinas”: 195 interesados para 19 bancos.

  • Escuela de Educación Técnica Nº 2 “Profesor Jesús Salazar”: 177 postulantes para apenas 9 lugares.

  • Colegio Secundario Nº 2 “Francisca Triguero de Rocha Solórzano”: 116 preinscriptos para 20 vacantes.

  • Colegio Secundario Nº 3 “San José” (Perico): 80 candidatos para 14 bancos.

  • Colegio Secundario Nº 56 (El Carmen): 24 interesados para 8 lugares.

  • Escuela de Comercio Nº 1 “Dr. José Ingenieros” (San Pedro): 59 preinscriptos para 25 vacantes.

  • Escuela Nº 1 “José Manuel Estrada” (Perico): 73 preinscriptos para 10 lugares.

  • Escuela de Educación Técnica Nº 2 “Dr. Horacio Guzmán” (San Pedro): 37 registrados para 15 vacantes.

  • Escuela Normal Superior “General San Martín” (Libertador General San Martín): 48 preinscriptos para 23 bancos.

Estos establecimientos se suman a los que ya atravesaron instancias previas de sorteo de momentos, en un contexto de alta demanda sobre determinadas escuelas del sistema secundario jujeño.

Qué pasa después del sorteo

De acuerdo con el cronograma oficial, una vez realizado el sorteo del 10 de diciembre, el jueves 11 se publicará el listado con la asignación de vacantes para cada institución con sobredemanda. Luego, los días 12, 15 y 16 de diciembre las familias deberán confirmar la inscripción de manera presencial en la escuela asignada, presentando la documentación requerida; de lo contrario, la vacante se pierde y vuelve al sistema.

Para consultas y verificación de resultados, el Ministerio de Educación recordó que está disponible el sitio oficial ingreso2026.jujuy.edu.ar, donde se pueden chequear tanto la escuela asignada como el estado de la inscripción para el ingreso a primer año 2026.

