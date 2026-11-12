Internas en el PJ Jujuy: La Justicia Federal oficializó la Lista "Celeste y Blanca"

El Juzgado Federal N° 1 con competencia electoral en Jujuy resolvió oficializar a la Lista N° 2 "Celeste y Blanca", encabezada por el Diputado Provincial Rubén Rivarola, para competir en las elecciones internas del Partido Justicialista (PJ) jujeño.

La resolución destraba así una instancia clave de la interna partidaria y establece un límite temporal estricto para su definición; la proclamación de las nuevas autoridades no podrá exceder el próximo 20 de diciembre.

Alcances de la medida judicial La decisión del magistrado federal se produce tras completarse el control de rigor sobre las postulaciones y en estricto cumplimiento de lo ordenado por la Cámara Nacional Electoral (CNE) en su sentencia del pasado 29 de octubre y otorga plena validez legal a la lista "Celeste y Blanca" en todas las categorías provinciales, nacionales y departamentales.

En estén sentido declara la habilitación plena de la Lista N° 2 “Celeste y Blanca” al convalidar formalmente a todos sus candidatos titulares y suplentes para el Consejo Provincial, el Congreso Nacional del PJ, el Congreso Provincial y los Consejos Departamentales en todo el territorio jujeño.

El otro efecto inmediato es que establece un plazo perentorio para normalizar el partido y se proceda a la "readecuación del cronograma electoral", fijando como tope máximo el 20 de diciembre de 2026 para que las autoridades electas queden formalmente proclamadas. Con la oficialización de la "Celeste y Blanca" la Junta Electoral del Partido Justicialista deberá definir en los próximos días la nueva fecha de las internas en el PJ las cuales tendrán que ser antes de ese vencimiento y permitir así el cierre formal de la intervención judicial.

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